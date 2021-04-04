Жириновский призвал Россию вернуться к григорианскому календарю и отмечать праздники вместе с остальным миром

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Лидер ЛДПР призвал Россию вернуться к григорианскому календарю и отмечать праздники вместе с остальным миром, передает РИА Новости.

"Пора вернуться к григорианскому календарю. Весь мир празднует Пасху сегодня, а мы 2 мая... Но ведь Христос родился и воскрес в определенные дни, а мы, получается, издеваемся над историей и моралью", — написал он в своем телеграм-канале.

Рождество, добавил депутат, в России празднуют на две недели позже и старый Новый год есть только в нашей стране.

"Большевиков нет давно, а их проделки до сих пор мучают человечество", — заявил Жириновский.

Парламентарий призвал вернуться к календарю царских времен. Кроме того, он считает необходимым переименовать на старый лад города и улицы.

Как ранее заявил ответственный секретарь "Католической энциклопедии", религиовед Алексей Юдин, рассчитывать на единый день празднования Пасхи православными и католиками не стоит, так как это "больной вопрос" для церквей.

Почти два миллиарда христиан по всему миру отмечают в воскресенье Пасху Христову. Это большинство католиков и протестантов, а также верующие Финляндской архиепископии Константинопольской православной церкви. Православные же будут отмечать праздник 2 мая.

Для вычисления его даты все христиане ориентируются на первое воскресенье после первого весеннего новолуния, которое, в свою очередь, приходится после дня весеннего равноденствия. Это правило было установлено на Первом вселенском соборе в 325 году. Однако из-за разности календарей, григорианского у католиков и юлианского у православных, свой главный праздник христиане отмечают в разные дни. На это также влияет различие пасхалий — способов вычисления даты Пасхи.

Фото из открытых источников