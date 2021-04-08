Зеленский заявил, что ситуации в Донбассе действительно обострилась

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Президент Украины Владимир Зеленский в четверг во время посещения линии соприкосновения в Донбассе заявил, что ситуации в этом регионе действительно обострилась, передает ТАСС.

"Действительно, обострение ситуации в Донбассе есть, мы все это видим, видят и бойцы, и главнокомандующие, все командиры", - сказал он в эфире телеканала "Украина-24".

По мнению Зеленского, "все, у кого есть власть на Украине, должны быть в Донбассе, хотя бы по очереди", для поддержки украинских бойцов. "Кто там будет потом работать в высоких кабинетах, если границы некому будет защищать? Военные делают все, чтобы защищать свою страну и удерживать режим прекращения огня", - добавил он.

Фото: yandex.ru