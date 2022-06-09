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Зеленский ввел санкции против Путина, Мишустина, Лаврова, Пескова и Шойгу

9 июня 2022 20:06
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Президент Украины также ввел санкции против 236 российских вузов и 261 руководителя вузов.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против президента России Владимира Путина, передает ТАСС

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 июня 2022 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе Зеленского, датированном 9 июня. Имя российского лидера - Путин Владимир Владимирович - и других официальных лиц содержится в тексте приложения к указу Зеленского. Документ вступает с силу с момента его опубликования.

Перечень санкций, введенных Украиной в отношении президента РФ, содержит стандартный набор ограничительных мер, санкции действуют бессрочно. В списке санкционных мер - отказ в предоставлении и отмена виз, применение других запретов на въезд на территорию Украины, лишение государственных наград Украины. С список также входят такие меры, как блокирование активов на территории Украины в случае наличия таковых, запрет на приобретение земельных участков на Украине, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств.

Указ Зеленского также предусматривает введение бессрочных санкций в отношении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. В списке российских официальных лиц, в отношении которых власти Украины ввели персональные санкции, значатся 35 человек, в том числе руководители правительственных ведомств, силовых структур. Против всех российских руководителей Украиной бессрочно введен ряд ограничительных мер, в том числе блокировка активов и многое другое.

Санкции против вице-премьеров и министров РФ

В санкционные списки подпали вице-премьеры Александр Новак, Юрий Трутнев и Марат Хуснуллин, министр финансов России Антон Силуанов, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, глава МИД РФ Сергей Лавров и другие.

В отношении российского Лаврова применяются следующие меры: "блокирование активов, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, бессрочный запрет на приобретение в собственность земельных участков".

Кроме того, в списке санкций фигурируют запреты на участие в различных видах сделок, аннулирование или остановка лицензий и многое другое, в том числе "лишение государственных наград Украины, других форм награждения".

Указ вступил в силу со дня опубликования.

Санкции против 236 вузов

Зеленский ввел санкции против 236 российских вузов и 261 руководителя вузов. Среди вузов, которые подпали под санкции, МГУ им. М. В. Ломоносова, МГТУ им. Н. Е. Баумана, НИУ ВШЭ, РАНХиГС, первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова. Всего в списке 236 вузов. Среди санкций - прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов. Под санкции также подпал 261 руководитель вузов, в том числе ректор МГУ В. А. Садовничий.

Среди санкций в отношении руководителей вузов - блокировка их активов на территории Украины, приостановка выполнения финансовых обязательств, лишение государственных наград Украины, запрет на приобретение в собственность земельных участков и ряд других ограничений.

Россия санкции в отношении Зеленского на данный момент не вводила. Президент Украины неоднократно заявлял о готовности к личной встрече с президентом России для согласования условий соглашения об урегулировании отношений между двумя странами.

 

Фото:  Ukrainian Presidential Press Office via AP/ТАСС

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