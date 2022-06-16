Зеленский встретился с Макроном, Драги, Шольцем и Йоханнисом в Киеве

121

Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве после их визита в Ирпень, сообщает РИА Новости со ссылкой на французский телеканал BFM TV.

"Владимир Зеленский встретил Эммануэля Макрона вскоре после полудня в Мариинском дворце. Он и лидеры Германии, Италии и Румынии впервые лично обсудят вопросы с момента начала российского вторжения 24 февраля", - отмечает телеканал.

Макрон, Шольц и Драги прибыли утром в четверг с визитом в Киев для обсуждения помощи Украине и перспектив ее вступления в ЕС.

В Кремле надеются, что лидеры в Киеве не будут концентрироваться на накачивании Украины оружием, что продлит страдания людей, а сподвигнут Владимира Зеленского реально посмотреть на положение дел, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: AP Photo / Natacha Pisarenko / РИА Новости