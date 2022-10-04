Зеленский утвердил решение о невозможности переговоров с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.

"Совет национальной безопасности и обороны Украины решил: констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным", — говорится в тексте документа на сайте офиса Зеленского.

Ранее Зеленский сам призывал к переговорам, но после подписания соглашений о вхождении новых регионов в состав России, подчеркнул, что будет вести их "уже с другим президентом России".

rВ свою очередь, Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к поиску мирного решения кризиса, при этом в Кремле напоминали о провале переговоров в Стамбуле, когда украинская сторона в одностороннем порядке вышла из процесса урегулирования.

При этом на выступлении в Кремле на церемонии подписания соглашений о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Путин в очередной раз призвал киевские власти вернуться за стол переговоров. Вместе с тем, он подчеркнул, что Россия никогда не предаст жителей регионов, которые вошли в ее состав — они сделали однозначный выбор, пишет РИА Новости.