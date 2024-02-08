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Запад ввёл против России до 17 тысяч санкций

8 февраля 2024 12:47
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Запад ввёл против России до 17 тысяч санкций

Заместитель главы российского Министерства иностранных дел Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что против России западные страны ввели до 17 тыс. санкций.

По его словам, в настоящий момент в мире сложилось «очень турбулентное» время. Страны НАТО осознанно развернули против России гибридную войну в целом ряде измерений, особенно в экономической сфере.

«Против нашей страны введено примерно 16—17 тыс. санкций. Сейчас грозят 13-м пакетом каким-то драконовским», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что против российской стороны ведутся боевые действия «в информационной среде, психологической и путём военного давления, где Украина служит таким театром для горячих военных действий».

Грушко выразил мнение, что западные страны уже понимают, что украинский проект, как он задумывался, близок к своему окончательному краху, однако гибридная война против России нуждается в постоянном притоке топлива, пишет РТ.

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