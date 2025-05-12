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Закон об обязательном использовании отечественных автомобилей в такси планируют принять 13 мая

12 мая 2025 20:07
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Против принятия законопроекта выступили представители бизнеса и бизнес-объединений.

В России 13 мая планируют принять законопроект о введении требований к уровню локализации автомобилей такси, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на "Интерфакс".

«Проект вносит изменения в федеральный закон об организации перевозок легковым такси (580-ФЗ), который вступил в силу 1 сентября 2023 года. Авторами законопроекта являются председатель комитета по экономической политике Совета Федерации Андрей Кутепов и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев», — говорится в сообщении.

По информации источника, против принятия законопроекта выступили представители бизнеса и бизнес-объединений. По их словам, введение требований к легковым такси замедлит пополнение автопарков и создаст проблемы для самозанятых водителей. Они также отметили, что, согласно ранее представленным условиям для получения разрешения на работу в такси с 1 октября текущего года, требованиям будут соответствовать модели «АвтоВАЗа», некоторые автомобили «Москвича» и электромобили Evolute.

 

Фото:  pxhere.com

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