Заключение договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Москвой и Тегераном приостановили

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Заключение договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Москвой и Тегераном является стратегическим решением руководства двух стран, которое никогда не утрачивало силы, процесс работы над договором приостановлен из-за проблем у иранских партнеров, но работа будет завершена, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая в районе Верзеган на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели президента и его делегации при крушении вертолёта. Новые президентские выборы пройдут в стране 28 июня.





"Оно (решение о подписании нового договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Москвой и Тегераном - ред.) никогда не утрачивало своей силы и не связано... с последними событиями. Это стратегическое решение руководства двух стран. Процесс, понятно, приостановился по причинам проблем у иранских партнеров, но эта работа… я не сомневаюсь в том, что она будет завершена до согласования текста соглашения, а дальше лидеры двух стран примут решение о времени и месте подписания", - сказал Кабулов.



О работе над новым большим договором между Россией и Ираном стало известно в сентябре 2022 года, когда Владимир Путин и президент исламской республики Эбрахим Раиси обсудили этот вопрос на полях саммита ШОС в Самарканде. Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщал РИА Новости в мае текущего года, что обновленный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном проходит новый процесс согласования из-за поправок с иранской стороны, даты его подписания еще нет.