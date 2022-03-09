Захарова: Россия взяла под контроль ядерные объекты на Украине

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Россия взяла под контроль ряд ядерных объектов на Украине с целью недопущения ядерных провокаций со стороны боевиков, угроза этого реально существует. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"В ходе спецоперации Вооруженными силами Российской Федерации был установлен контроль над Чернобыльской, Запорожской атомными электростанциями и прилегающими к ним территориями. Данный шаг предпринят исключительно с целью недопущения использования украинскими националистическими и другими террористическими формированиями, а также и иностранными наемниками сложившейся в этой стране обстановки для организации ядерных провокаций, а эти риски действительно существуют", - сказала дипломат.

Фото: mid.ru