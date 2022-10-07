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«Za самбо!»: при поддержке «Единой России» в Самарской области прошли мастер-классы и тренировки по самбо

7 октября 2022 19:40
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Целью нового спортивного партийного проекта является популяризация и развитие самбо как отечественного вида спорта и важной составляющей российской культуры.

Старт новому партийному проекту в Самаре дал заслуженный тренер России, мастер спорта, президент Федерации самбо Самарской области Алексей Земсков. Он возглавляет Общественный совет партийного проекта «Za самбо!» в регионе.

«В спортивной школе олимпийского резерва №11 тренируются воспитанники нашей школы. Среди них есть победители Первенства Европы этого года. Завтра ребятам предстоит участие в первенстве области по самбо и сегодня они активно тренируются и готовятся к завтрашнему соревнованию. Такие же тренировки проходят в Тольятти и Сызрани», - отметил Алексей Земсков.

Он провел мастер-класс и поделился своими секретами с учащимися спортшколы и рассказал о ближайших планах по развитию в регионе этого вида спорта.

В Самаре в спортивной школе олимпийского резерва № 11 им. В. В. Ольховского более 50 юных спортсменов смогли стать участниками мастер-класса от выдающегося тренера.

«Занимаюсь самбо с пяти лет. К победе я шёл достаточно. Были взлёты и падения, после своих усилий я оказался на Первенстве Европы. Сегодня я передавал свой опыт молодому поколению, чтобы они на меня ровнялись и развивали свое мастерство в самбо», - поделился один из участников тренировки победитель первенства Европы по самбо Даниил Жданов.

Координатор партийного проекта «Детский спорт» Роман Балтер тоже поддержал запуск нового спортивного проекта «Единой России»: «Формирование правильных ценностей — это залог дальнейшего успеха наших детей.  Я уверен в том, что мы должны приложить все усилия, чтобы эти ребята выросли настоящими чемпионами - в жизни и в спорте. Спорт – это, прежде всего, здоровье, воспитание волевых качеств, получение деловых навыков – от планирования своего времени до постановки целей. Принципы успеха в жизни ничем не отличаются от тех, которые надо соблюдать на ринге, на татами или в зале единоборств. Надеюсь, для самарской школы самбо этот спортивный партийный проект откроет новые перспективы и даст толчок для развития этого вида спорта в регионе», - считает координатор партийного проекта «Детский спорт», депутат Самарской губернской думы Роман Балтер.

Открытые тренировки в этот день признанные мастера самбо провели также в школе олимпийского резерва № 13 в Тольятти и средней школе № 2 в Сызрани.      

Сейчас в регионе действует более 30 специализированных секций по самбо под эгидой Федерации самбо, в ближайшее время их станет намного больше.

При поддержке министерства спорта, министерства образования и Всероссийской федерации самбо партийный проект «Единой России» займется не только популяризацией этого вида спорта, но и поможет в организации работы секций самбо на селе, будет содействовать строительству и реконструкции залов самбо. Кроме того, по инициативе партии в школах планируется урок самбо в качестве дополнительного урока физкультуры, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:    пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия

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