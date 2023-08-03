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Юные спортсмены из Самарской области вошли в десятку лучших футболистов России

3 августа 2023 15:24
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Юные спортсмены из Самарской области вошли в десятку лучших футболистов России
Сейчас футболисты из Сергиевского района отстаивают честь 63-его региона на соревнованиях в Ессентуках, где проходит финал кубка России «Кожаный мяч».
 

В Республике Башкортостан завершился IV финальный этап Всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч».   В  финале играли 16 команд из 89 субъектов Российской Федерации. Среди них – команда ФК «Сергиевск» Сергиевского района.

В финальном этапе наши юные спортсмены 11 и 12 лет  сражались с командами из Свердловской, Калининградской, Курганской, Астраханской, Пензенской, Томской, Волгоградской, Кемеровской и Саратовской областей, а также Удмуртской республики, республик Кабардино-Балкария, Алтая, Крыма, Башкортостана и Марий Эл.

Всероссийские соревнования «Кожаный мяч» завершились яркой игрой команды ФК «Сергиевск». Заключительный матч самарские спортсмены провели с командой Алтайского края, которую победили со счетом 10:0.

Отличный результат - не случайность, а закономерный итог большой работы.  В Сергиевском районе  стремятся к тому, чтобы вовлечь в большой спорт детей и молодежь, привить им привычку к здоровому образу жизни.

Это уже не первая результативная поездка сергиевских спортсменов на соревнования такого масштаба. Второй год подряд  достойно заявить о себе на всероссийском уровне юным спортсменам  и их наставникам помогает депутат фракции «Единая Россия» Самарской губернской думы Михаил Смирнов.

 «Активно поддерживаю развитие детского и юношеского спорта на территории своего избирательного округа и считаю это одной из приоритетных задач. Занятия спортом учат дисциплинированности, умению работать в команде, добиваться поставленных целей. Все эти навыки обязательно пригодятся  в жизни. Да и увлечённость футболом  в юном возрасте  очень часто остаётся навсегда. Рад за ребят, что они показывают отличные результаты и желаю им новых спортивных побед», - отметил Михаил Смирнов.

Кроме того, при поддержке местного отделения партии и депутатов фракции «Единая Россия» регионального парламента на территории регулярно проходят  футбольные мастер-классы с участием ветеранов - легендарных игроков «Крыльев Советов», причем, футболом занимаются не только мальчики.

«Варвара Волкова - единственная девочка детского футбольного клуба «Сергиевск» и очень результативный игрок. Недавно тренер женской команды детского футбольного клуба «Крылья Советов» пригласил ее на просмотр, и  Варвара уже участвовала в учебно-тренировочной игре. В итоге  нашу спортсменку пригласили играть за самарский клуб», - рассказал тренер ФК  «Сергиевск» Вячеслав Устин.

Лучшим игроком команды Самарской области стал  Артём Щетинкин, на его счету - 10 голов. Всего же по итогам турнира наши ребята успешно атаковали ворота противника и в общей сложности забили 29 голов. Сейчас  14-летние игроки  ФК «Сергиевск»  отстаивают  честь района и Самарского региона на соревнованиях в Ессентуках, где  проходит  финал кубка России «Кожаный мяч».

Фото: предоставлено ЕР

Теги: Единая Россия

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