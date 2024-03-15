Явка избирателей в первый день голосования в Самарской области составила 36,74%

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Все 1574 (из них 3 временных) избирательных участка закрылись в 20:00, голосование на выборах Президента России продолжится 16 марта.



Многодневное голосование предусматривает особый порядок хранения избирательной документации. Все избирательные бюллетени из стационарных и переносных ящиков хранятся в сейф-пакете, на который в этом году в качестве дополнительной защиты наклеивается марка с индивидуальным серийным номером.



Избирательные бюллетени, которые выданы избирателям для голосования на участках с КОИБ, остаются на хранении в накопителях под сканерами, они уже опечатаны, а КОИБ переведены в спецрежим.



Все номера сейф-пакетов, защитных марок и пластиковых пломб вносятся в акты хранения, копии которых могут быть выданы членам комиссий и наблюдателям.



Жалоб, содержащих подтвердившиеся нарушения, нет.



Явка избирателей в первый день голосования составила 36,74%.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области