Явка избирателей на платформе ДЭГ составила 82%

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Явка избирателей на выборах президента России в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) к 11:00 в субботу, 16 марта, превысила 82%. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

«Явка избирателей в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) к 11:00 по московскому времени 16 марта составила 82%. Свои голоса на платформе отдали 3,8 млн человек», — говорится в сообщении ведомства в Тelegram-канале.

Больше всего избирателей голосовали на платформе ДЭГ в Камчатском крае (91%) и Алтайском крае (84%). В Белгородской, Курской, Томской, Липецкой, Вологодской, Свердловской областях, а также в Чувашии явка на дистанционном голосовании также составила более 80%, пишут "Известия".