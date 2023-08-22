«Высший класс!»: в Самаре назвали лучшие школьные родительские команды турнира

В минувшие выходные на стадионе парка Гагарина было жарко - в прямом и переносном смысле. В Самаре завершился зональный этап соревнований «Высший Класс!» среди родителей учащихся образовательных учреждений города. Честь внутригородских районов и учебных заведений Самары отстаивали команды по футболу, баскетболу и чир спорту - победители районных, отборочных этапов турнира.

Турнир стартовал весной и вот теперь - закономерный итог отборочных соревнований. Объявления результатов ждут с нетерпением и дети, и родители.

«Третий год подряд принимаю участие в турнире «Высший класс!». Начинали втроем, потом подтянулись родители из параллельных классов, сейчас вся школа охвачены этим спортивным движением. Вся область теперь принимает участие в проекте. Стало много команд, растёт их профессиональный уровень, это очень мотивирует», - поделилась впечатлениями другая участница соревнований Светлана.

«Обычно мы, родители, переживаем за наших детей, верим в их победы, хотим помочь и поддержать. На этих соревнованиях дети и родители поменялись местами. Наши дочки и сыночки с удовольствием болели за мам и пап. Это здорово, когда объединяется вся семья», - уверены участница соревнований Марина.

В футбольных матчах первое место у команды школы № 132 из Ленинского района, второе место у команды школы № 174 из Железнодорожного района, третье место - у футболистов гимназии № 4 из Советского района.

Первое место в баскетболе присудили команде родителей школы № 148 из Ленинского района, второе место - у команды школы № 26 из Октябрьского района областной столицы, третье место - у школы № 68 из Красноглинского района.

Первыми в чир спорте стали мамы из школы № 122 Красноглинского района, второе место - у команды Самарского спортивного лицея из Октябрьского района, а третье место у команды по чир спорту из гимназии № 3 Самарского района.

Яркие эмоции и краски, спортивные страсти, переживания и ликование от победы. Не только Самара в эти выходные показала «Высший класс!». Зональные финалы прошли в Отрадном, Чапаевске, Безенчуке, Волжском и Сергиевском районе.

Инициатор турнира, координатор партийного проекта «Детский спорт» в самарской области, депутат Самарской губернской думы Роман Балтер поблагодарил за содействие в организации праздника спорта для детей и родителей глав муниципалитетов, которые принимали зональные финалы, руководителей профильных департаментов и регионального минспорта.

Напомним, в прошлом году в соревнованиях турнира «Высший класс!», организованным при поддержке партпроекта Детский спорт» приняли участие более 2 тысяч родителей самарских школьников из 125 школ столицы губернии. В этом году количество участников уже превысило 10 тысяч человек, заявки на участие в турнире подали более 300 самарских школ..

Финал турнира «Высший класс!» состоится в Самаре на площади Куйбышева 3 сентября. Там соберутся все команды-победители зонального этапа соревнований.