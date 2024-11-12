Вячеслав Федорищев в Москве встретился с депутатами Госдумы и сенаторами РФ от Самарской области

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Об этом губернатор рассказал в своем телеграм-канале:

"Сегодня в Москве встретился с депутатами Госдумы и сенаторами РФ, которые представляют Самарскую область. Это наша команда. Мы её называем большое Правительство Самарской области. При этом не разделяем коллег по партийной принадлежности, потому что общая цель — это развитие региона и благополучие жителей. Обсудили и вопросы, которые надо решать прямо сейчас, и долгосрочные планы.



В данный момент мы находимся на стадии формирования бюджета области на будущий год. Здесь мы ожидаем активного содействия в вопросах увеличения федерального финансирования социально-значимых направлений: здравоохранения, образования, ЖКХ и благоустройства, строительства и ремонта дорог, культуры и т.д.



Ещё одна задача, которая всегда на первом месте — помощь участникам СВО и их семьям, поддержка тех, кто решил подписать контракт с Министерством обороны РФ.



Обсудили тему кадрового резерва. От федеральных представителей ждём предложений по формированию команды областного Правительства, куда входят и главы городов, районов. Мы готовим переформатирование муниципальной структуры власти, тут также необходимо участие депутатов Госдумы и сенаторов.

Будем работать и на перспективу — поддерживать самарских студентов, которые учатся в Москве. Надо их ориентировать на возвращение в родной регион, где они смогут приносить пользу и строить профессиональную карьеру. Площадкой для взаимодействия станет представительство Самарской области в Москве, где сегодня проходила встреча. Запланирована его идейная перезагрузка. Место должно стать точкой, где рождаются новые проекты и встречаются инвесторы".

Фото: Телеграм-канал ячеслава Федорищева