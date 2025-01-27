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Вячеслав Федорищев поручил подготовить программу по закупке техники для обеспечения вывоза мусора

27 января 2025 16:54
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Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с министром природных ресурсов и экологии Самарской области Артемом Ефимовым.

Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с министром природных ресурсов и экологии Самарской области Артемом Ефимовым. Стороны обсудили ход реформы обращения с ТКО, контроль деятельности государственного регионального оператора «Экология», а также ряд иных вопросов, находящихся в ведении министерства.

«Самое большое количество вопросов, иногда повторяющихся, от жителей - это наведение порядка в вывозе мусора, обращение с ТКО – секторах нашей с вами хозяйственной деятельности, - обратился глава региона к Артему Ефимову. - Достаточно большое влияние на ситуацию оказала смена регионального оператора. Сейчас работает государственный региональный оператор «Экология». Видим, где есть недочеты логистических компаний, которые на подряде у «Экологии» работают, но это не снимает ответственности с нас».

Как подчеркнул Вячеслав Федорищев, он лично курирует все, что связано с «мусорной» реформой. Глава региона обсудил с руководителем ведомства, каковы задачи текущего дня и стратегические векторы на будущее, в каких вопросах необходима оперативная поддержка.

Артем Ефимов доложил: на данный момент работа по вывозу ТКО из контейнеров стабилизирована, единичные случаи невывоза преимущественно связаны с запарковками, выходом из строя мусоровозов и отсутствием возможности для их проезда. «Из 21,5 тысячи контейнерных площадок каждый день фиксируются порядка 15-20 объектов, совместно с главами районов, сотрудниками ГИБДД вопросы по вывозу оперативно решаются. Плюс, соответственно, регоператор взаимозаменяемостью обеспечивает стабильную деятельность при поломке транспортного средства», - сообщил он.

Для жителей Самарской области министерство ежедневно в своем телеграм-канале формирует публичные сводки о работе регионального оператора в целях объективного информирования о состоянии дел за предыдущие сутки.

Одной из важнейших задач по улучшению работы в области ТКО является организация накопления и вывоза крупногабаритных отходов. По словам Артема Ефимова, сейчас площадки под эти цели не оборудованы, но уже начато доукомплектование бункерами, а главы внутригородских районов Самары, используя опыт Москвы и Московской области, готовят предложения по организации отдельных площадок под крупногабаритные отходы.По мнению губернатора, использовать опыт субъектов, которые значительно продвинулись в реализации такого рода реформы, необходимо. «Я на прошлой неделе был в Москве, докладывал в Правительстве России о том, как продвигаемся. Нам было сказано, что в целом направление правильное», - отметил Вячеслав Федорищев.

При этом, подчеркнул он, нужно держать на постоянном контроле работу компаний-подрядчиков: «Не «зевать»: там, где логистический оператор расслаблен и не вывозит мусор в срок и по стандарту, быстро на это реагировать, принимать решения оперативно, если не справляется оператор, с тем чтобы его переводить из этого периметра и приглашать тех, кто успешно справится».

Руководитель области обозначил министру задачу: «Самое главное – наращивать свои мощности. У нас региональный государственный оператор, мы это решение приняли, мы от него не отступим, знаем, что оно экономически эффективнее для всех нас, для бюджета, для жителей в конечном итоге. Поэтому готовьте программу по закупке техники, нашей собственной, которой мы будем обеспечивать выполнение функций».

Наряду с этим важное направление работы – организация качественной оперативной уборки контейнерных площадок и прилегающей территории. Сейчас здесь разные ответственные, в зависимости от объекта. Задача - планомерно изменить схему так, чтобы ответственность за данную работу была сконцентрирована «в одних руках». Апробируют такой порядок на примере одного из внутригородских районов Самары.

Там, где контейнеров не хватает и происходит их систематическое переполнение, нужно добавить новые. На ремонт, обустройство контейнерных площадок и покупку новых мусоросборников Правительство Самарской области выделило муниципалитетам 643 млн рублей на 2025 год. При этом уже сейчас идет укомплектование площадок контейнерами, закупленными в конце прошлого года.

«Накопив данные по проблемным адресам, мы ускорили взаимодействие с департаментом городского хозяйства Самары: по предложениям регионального оператора за несколько дней уже выставили 96 новых контейнеров, и такая работа продолжается», - сообщил руководитель ведомства.

Глава региона поручил Артему Ефимову скоординировать работу по реформе обращения с ТКО в части цифровизации с заместителем председателя Правительства Самарской области - министром цифрового развития и связи Самарской области Виктором Злобичем. Как отметил Вячеслав Федорищев, «с тем чтобы это все было в биг-дате и все было видно, удобно, прозрачно и как следствие – более эффективно». «Оперативно, так же вот, изо дня в день докладывайте о продвижении», - обратился он к министру.

 

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

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26 мин назад

 

Теги: Акценты Самара

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