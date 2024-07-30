Вячеслав Федорищев встретился с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой

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Во вторник, 30 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой. Глава региона обсудил с федеральным омбудсменом вопросы развития социальной сферы и оказания дополнительной помощи жителям губернии в решении их проблем.



Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла в Самарскую область 29 июля в рамках двухдневной рабочей поездки. В ее графике – ряд рабочих совещаний, общение с жителями, обсуждение правозащитных вопросов. Сегодня с ней встретился руководитель региона Вячеслав Федорищев.



«Прежде всего, хотел Вас поблагодарить за то, что вы сегодня работаете с нами в Самарской области. Наше с вами регулярное взаимодействие позволяет всем жителям нашего региона чувствовать себя увереннее и спокойнее, - сказал Вячеслав Федорищев. - У нас работает очень сильный ваш представитель, Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Дмитриевна Гальцова. Мы с ней в постоянном контакте, обсуждаем все насущные вопросы, которые есть в повестке, их достаточно много. Ваш сегодняшний визит и наша совместная работа придают уверенность в том, что мы эти вопросы будем решать более четко, более своевременно и самое главное - с государственным подходом. Знаю, что у вас есть те вопросы, которые наши жители вам направляют, сегодня их с вами обсужу».



Татьяна Москалькова отметила, что в последнее время к ней из Самарской области поступает меньше обращений, чем раньше. Она подчеркнула, что это следствие работы Вячеслава Федорищева, его открытость к жителям региона, готовность решать их проблемы.

«Люди отмечают, что обращения в ваш адрес быстрее разрешаются, и находятся такие форматы, которые для жителей являются результативными, - сказала Уполномоченный по правам человека в РФ. - Я вчера переговорила с главой Самары, с вашим заместителем, ответственным за социальную работу, много вопросов обсудила с Уполномоченным по правам человека в Самарской области. И те проблемы, которые сегодня стоят перед жителями региона, мы будем продолжать решать вместе».



В ходе встречи Вячеслав Федорищев и Татьяна Москалькова подробно обсудили ряд вопросов, с которыми жители Самарской области обращаются к федеральному омбудсмену чаще всего. Рассматривались перспективы развития в Самарской области социальной сферы, оказания помощи людям в конкретных жизненных ситуациях.

Татьяна Москалькова также сообщила, что в первый день работы в Самарской области посетила пункт временного размещения эвакуированных граждан, где проживают 93 человека - в основном из ЛНР, ДНР и Харьковской области. Им созданы комфортные условия для проживания, детям обеспечивают досуг и образовательный процесс, людям оказывается необходимая помощь.



«Люди благодарят за ту заботу, которая проявлена на самарской земле, - отметила омбудсмен. - Эвакуированные граждане обозначали вопросы своего будущего, очень много вопросов связано с восстановлением документов. У нас отработана эта система, на федеральном уровне приняты новые нормативные правовые акты».

Фото: департамент информационной политики СО