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На встрече глава региона рассказал о принятом решении, которое будет способствовать развитию IT-сектора в регионе, – грантовая поддержка по наиболее перспективным направлениям.
Вячеслав Федорищев встретился с представителями отраслей информационных технологий и связи
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Вячеслав Федорищев встретился с представителями отраслей информационных технологий и связи

21 августа 2024 18:58
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На встрече глава региона рассказал о принятом решении, которое будет способствовать развитию IT-сектора в регионе, – грантовая поддержка по наиболее перспективным направлениям.

В среду, 21 августа, в областном Правительстве состоялась встреча врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с представителями отраслей информационных технологий и связи.

«Для нас развитие отраслей информационных технологий, IT-сектора является одним из самых важных приоритетов в экономической политике. Это объяснимо. Сфера, в которой вы работаете – это сфера будущего, она мультипликативным эффектом покрывает все остальные отрасли, позволяет им развиваться еще более активно. Поэтому для нас очень важно, что в Самарской области работают тысячи профессионалов, а вы ведете это направление вперед и делаете это очень успешно», – обратился глава региона к участникам встречи.

В Самарской области такие встречи стали традиционными. Формат открытого диалога позволяет обсудить актуальные проблемы сферы и возможные решения.

Отметим, в настоящее время в регионе 335 организаций являются аккредитованными IT-компаниями, а 241 – работает в сфере телекоммуникаций. На предприятиях трудятся почти 30 тысяч человек.

Глава региона рассказал о формировании программы социально-экономического развития области. Задача регионального Правительства – поддерживать отрасль и создавать системные возможности для ее дальнейшего развития.

«Мы сейчас формируем программу развития региона, где будет очень большой экономический раздел. Будем пересматривать, анализировать действующие льготы, смотреть, какие работают, а которые нет, какие необходимо добавить. Будем смотреть внимательно на грантовую поддержку, смотреть на взаимодействие с федеральными министерствами, структурами - где необходимо доработать, чтобы у вас были большие возможностей здесь в коммуникациях», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

На встрече врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков доложил о развитии в регионе IT-сегмента и телеком-индустрии.

По его словам, рынок присутствия самарских IT-компаний шагнул далеко за пределы России, охватив 170 стран мира. Технологические решения представлены в ведущих промышленных холдингах, медиапространстве, спортивном сегменте и других отраслях. Продуктовые – охватывают сферы электронного документооборота, оптимизации логистики, охраны труда, промышленной безопасности, геоинформационных систем, моделирования, цифровых двойников и искусственного интеллекта. Большие успехи, в том числе на международном уровне, есть и в IT-медицине.

Говоря о результатах, Константин Пресняков отметил: Самарская область вошла в ТОП нескольких групп «Лидеры» – на 7 месте по экспорту софтверных компаний и на 3 месте по динамике развития софтверной индустрии. Также Самарская область в ТОПе-10 регионов России по количеству субъектов МСП, купивших российское ПО со скидкой 50%.

Отдельное внимание руководитель профильного ведомства уделил региональным мерам поддержки. Так, аккредитованные IT-компании, использующие упрощенную систему налогообложения, могут воспользоваться региональной льготой при уплате налогов. Кроме того, с вновь принятых сотрудников из других регионов возвращается 50% уплаченного НДФЛ. Сотрудники аккредитованных IT-организаций могут взять льготный ипотечный кредит. Вместе с тем реализуется и федеральная программа льготного кредитования – в текущем году было выдано более 500 таких кредитов. Еще одной мерой поддержки является компенсация расходов IT-специалистам в размере 50 % от уплаченных процентов по ипотечному кредиту.

На встрече глава региона рассказал о принятом решении, которое будет способствовать развитию IT-сектора в регионе, – грантовая поддержка по наиболее перспективным направлениям. При этом руководитель области подчеркнул важность открытого диалога с представителями отрасли для определения приоритетных направлений и обеспечения прозрачности конкурсов.

Предметом обсуждения стало повышение уровня информированности о разработанных продуктах отрасли. Управляющий ООО «Открытый код» Олег Сурнин рассказал о направлениях развития компании и отметил, что самарские предприятия не знают о многих важных продуктах – информация о них общая, разрозненная и гипотетическая.

Вячеслав Федорищев акцентировал: действительно большой проблемой является недоинформированность. Руководитель области подчеркнул, что в регионе много промышленных, сильных предприятий, но немногие знают о том, какие продукты есть, и как они могут положительно влиять на производительность труда и промышленную безопасность.

По инициативе главы региона было принято решение о введении в Самарской области общественной должности омбудсмена по IT-предпринимательству.

«Суть этой работы – обобщать все самые хорошие и перспективные разработки, которые у нас есть. И работая с нашим Минпромом, Минэком, работая с комиссией Госсовета РФ по направлению «Промышленность» уже на федеральном уровне, отдавать эти предложения и контролировать вместе с нами, чтобы по-настоящему было взаимодействие. У вас очень много продуктов разных в сфере безопасности и других направлениях. Важно, чтобы самарский бизнес, предприниматели и промышленники о них знали», – пояснил Вячеслав Федорищев.

Также глава региона поручил Константину Преснякову в течение месяца определить кандидатуру на новую должность на конкурсной основе.

Еще один важный вопрос, затронутый участниками встречи, – повышение производительности труда и бережливое производство.

По словам, руководителя ГК «Генезис знаний» Петра Скобелева, планирование и оптимизация процессов на основе искусственного интеллекта позволяют повысить производительность на 15-40%. Вместе с тем внедрение современных систем позволит нивелировать кадровый дефицит на предприятиях.

Глава региона обратил внимание присутствующих на проблему дефицита кадров во всех отраслях экономики, решение которой возможно через повышение производительности труда в обрабатывающих отраслях и перераспределение высвободившихся специалистов на другие направления.

«Поэтому сейчас готовим программу региональную, новую, по повышению производительности труда. С 2018 года была федеральная: выборочная, а не массовая, – рассказал руководитель области. – С одной стороны, обязательной ее сделать не можем. Но ищем механизм стимулирования, причем самое главное – объяснять. Те предприятия, которые проходят этот путь и повышают производительность, они потом в экономике видят для себя выгоду».

Управляющий ООО «НетЛайн» Дмитрий Песковацкий предложил создать систему и разработать стратегию целевой подготовки кадров. «Рынок перенасыщен начинающими работниками по IT-технологиям. При этом молодые специалисты изначально, не обладая необходимыми прикладными знаниями, хотят достаточно большое вознаграждение», – поделился управляющий организации. Также он считает, что к разработке образовательных программ вузов необходимо привлекать профессионалов отрасли.

Вячеслав Федорищев отметил: в попечительские советы университетов региона войдут руководители крупнейших предприятий отрасли.

«Это нормальная практика, в колледжах она уже закрепилась. Там есть целый инструмент, который позволяет буквально с первого дня учебы конкретному предприятию, закрепленному за колледжем, подшефно вести будущего своего работника. То же самое будем делать в университетах», – заявил Вячеслав Федорищев.
В завершение встречи Вячеслав Федорищев предложил провести в регионе IT-форум, на котором участники смогут обсудить региональную политику в сфере информационных технологий, представят промышленным предприятиям решения самарских IT-компаний и обсудят кадровую политику отрасли.

«Это, по сути, мероприятие из трех составляющих. Первое – стратегическая сессия, где мы все результаты по вашим предложениям и то, что сами сгенерируем, представим, вместе обсудим и утвердим. Второе – мероприятие для промышленных предприятий, где у каждого будет возможность представить свои решения в сжатом, коротком, понятном формате. Третье – мероприятие, посвященное развитию кадров в IT», – резюмировал руководитель области.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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