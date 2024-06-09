Вячеслав Федорищев в Новокуйбышевске встретился с семьей Героя России и посетил стрелковый клуб "Ранчо"

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В воскресенье, 9 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев находится с рабочей поездкой в Новокуйбышевске. После осмотра очистных сооружений он посетил стрелковый клуб «Ранчо». Здесь на стрельбище проходят соревнования для стрелков со всей России, ведется подготовка курсантов и сотрудников силовых ведомств Самарской области.

Инструкторы школы не только стрелки-снайперы — чемпионы мира, чемпионы России, призеры всероссийских соревнований по снайпингу, но и бывшие военнослужащие, которые имеют опыт боевых действий.

Стрелковый клуб и его руководитель Григорий Бондарев сотрудничают с 2-й Гвардейской Краснознаменной общевойсковой армией, штаб которой находится в Самаре. Руководитель «Ранчо» проводит инструктажи для военнослужащих, дорабатывает оружие. Клуб активно помогает российской армии, отправляя в зону СВО дополнительное снаряжение и спецтехнику.

Вместе с врио губернатора Вячеславом Федорищевым договорились о передаче бойцам в зону СВО еще одной партии дополнительного оборудования.

«Григорий Александрович вместе с единомышленниками, неравнодушными жителями нашей области ведет большую работу по помощи нашей армии. Взял на себя ответственность в ближайшее время передать самарским бойцам в зону СВО дополнительное оборудование. Вместе непременно победим!» — отметил глава региона.

Руководитель клуба рассказал, что сейчас на «Ранчо» строится новое здание площадью более 1000 кв. м, которое вместит в себя комнату для хранения оружия, инструкторскую комнату и класс для занятий, оружейную мастерскую, крытый тир.

Врио губернатора осмотрел полигоны клуба, пообщался с инструкторами, ветеранами СВО. Григорий Бондарев рассказал о ближайших планах на «Ранчо».

«Обязательно будем помогать клубу развиваться», — подчеркнул руководитель области и поблагодарил сотрудников за их работу.

В Новокуйбышевске Вячеслав Федорищев также навестил семью Героя РФ, участника СВО Артема Пономаренко. Артем Пономаренко был участником боевых действий в Нагорном Карабахе, Сирии. С первых дней СВО пошел на фронт, был командиром мотострелковой роты. Во время одного из вражеских артобстрелов руководил эвакуацией раненых, ценой своей жизни спас сослуживцев. Указом Президента России за храбрость и мужество, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии младшему лейтенанту Артему Пономаренко было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

Руководитель области встретился с семьей Артема, у него остались жена Юлия и двое несовершеннолетних детей — дочь София и сын Ярослав. Он вручил им подарки, узнал, какая необходима помощь в настоящее время. Глава региона заверил, что помощь семьям военнослужащих была и останется приоритетом в работе всех уровней власти.

Фото: пресс-служба правительства СО