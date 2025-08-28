Я нашел ошибку
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев: «Ситуацию по «ЖАСМИН-ДОМУ» решим обязательно»

28 августа 2025 16:10
179
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с инициативной группой дольщиков ЖСК «ЖАСМИН-ДОМ».

Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с инициативной группой дольщиков ЖСК «ЖАСМИН-ДОМ».

Предметом обсуждения стали пути восстановления нарушенных прав участников долевого строительства проблемного объекта в Тольятти по ул. Свердлова, д. 9И, застройщиком которого выступал ЖСК «ЖАСМИН-ДОМ». Во встрече также приняли участие министр строительства Самарской области Александр Фомин и заместитель регионального директора Дополнительного офиса «Самарский» Приволжского филиала ПАО «Банк ПСБ» Галина Клементьева.

Напомним, строительство многоэтажного дома по ул. Свердлова, начатое ЖСК «ЖАСМИН-ДОМ» в 2006 году, через несколько лет из-за финансовых проблем застройщика приостанавливалось. В 2008 году в объект инвестировал средства ОАО «Национальный торговый банк». Предметом залога по договору с банком стали 127 квартир, права требования на часть из которых были переданы физическим лицам – инвесторам. Дом достроен за счет средств дольщиков. Двойные продажи коснулись 127 квартир. Права требования по ним частично принадлежат Банку ПСБ (стал правопреемником в результате санации предыдущего банка), а частично – физическим лицам. При этом они были реализованы второй раз – членам ЖСК «ЖАСМИН-ДОМ».

На встрече при участии главы региона обсудили возможные варианты решения проблемы.

«Хотел бы поблагодарить вас за активную позицию, потому что дело касается сотен семей, дом до сих пор является предметом абсолютной несправедливости. Я эту ситуацию знаю, мы ее рассматривали на штабе по долевому строительству, — обратился Вячеслав Федорищев к представителям инициативной группы. – Тогда было принято решение договориться с Банком ПСБ, что они примут решение передать нам эти квартиры, а также о совместной работе с правоохранительными, следственными органами в отношении ситуации с двойными продажами. Эта работа движется, вопрос у меня на контроле».

Губернатор также сообщил о том, что встречался с руководителем Банка ПСБ Петром Фрадковым, и они обсуждали вопросы, касающиеся сложившейся ситуации. «Здесь поддержка у нас с вами есть, она настоящая, и мы очень благодарны лично ему и банку за то, что такой вопрос в этой непростой экономике они готовы рассмотреть», — добавил глава региона.

Сейчас банк проводит оценку сложившейся ситуации. После этого областной минстрой сформирует реестр дольщиков объекта и жилые помещения им будут переданы безвозмездно. Параллельно ведется работа по той части квартир, в которых были совершены двойные продажи. Ситуацию планируется разрешить до конца 2026 года.

«Я понимаю, что каждый раз, когда новый губернатор новые сроки обозначает, вы к этому относитесь с недоверием. Но я поэтому вас и позвал — сказать, что я этот вопрос решу до конца. Процесс идет. Передавайте это своим товарищам по несчастью. Я надеюсь, что у вас будет меньше поводов переживать», — обратился Вячеслав Федорищев к дольщикам.

Губернатор подчеркнул: главе минстроя Александру Фомину поручено быть на связи с дольщиками.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара

