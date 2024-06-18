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Вячеслав Федорищев сегодня работает в Москве

18 июня 2024 22:35
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"Каждый рабочий день в Москве - до 8 встреч".

«Каждый рабочий день в Москве - до 8 встреч. Сегодня работал в Правительстве России, Министерстве культуры и в рамках бюро Союза машиностроителей России.

В минкульте на встрече с первым заместителем министра культуры Сергеем Геннадьевичем Обрывалиным договорились о включении наших объектов в новый формирующийся национальный проект. Коллеги, впереди много работы - предварительно все заявки поддержаны. Готовим визит в регион министра Ольги Борисовны Любимовой, он состоится совсем скоро.

Союзмаш объединяет ведущие предприятия ОПК и машиностроения страны. На площадке союза провел встречи с министром промышленности и торговли России Антоном Андреевичем Алихановым, министром науки и высшего образования Валерием Николаевичем Фальковым. Отдельная встреча - с руководителем корпорации «Ростех» Сергеем Викторовичем Чемезовым. Договорились о конкретных шагах поддержки самарской промышленности. Скоро их опубликуем.

И это не всё на сегодня. Продолжаем работу!», - написал глава региона в своём телеграм-канале.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Москва Самара

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