Вячеслав Федорищев: «Сегодня ключевой день по подписанию соглашений в беспилотной отрасли»

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Сегодня, 18 июня, в Санкт-Петербурге начал работу 28-й Петербургский международный экономический форум. В этом году центральная тема одного из самых масштабных и значимых деловых событий – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире».

Традиционно участие в ПМЭФ принимает делегация Самарской области. Возглавляет ее губернатор Вячеслав Федорищев.

С первого дня работы ПМЭФ-2025 Самарская область заявила о себе как о перспективном регионе с мощным промышленным, научным и инвестиционным потенциалом. В этом году экспозиция региона объединила инновационные разработки и культурные традиции. На региональном стенде гости форума могут ознакомиться с передовыми достижениями в сфере беспилотных авиационных систем, включая интерактивные симуляторы пилотирования дронов и экспозицию с их уменьшенными копиями БПЛА различного назначения. Особое внимание уделено автомобилестроению – на стенде представлены новинки АВТОВАЗа. Также презентованы достижения Самарского университета им. Королёва в создании малых космических аппаратов и Самарского медуниверситета в области цифровой медицины. Интерактивная картотека с трехмерными презентациями крупнейших региональных проектов позволяет наглядно оценить вклад Самарской области в развитие высокотехнологичных отраслей экономики.

Сегодня регион делает серьезную ставку на развитие высоких технологий, что нашло отражение в программе участия в форуме.

«Делегация Самарской области приступила к работе на форуме с насыщенной деловой программой, – подчеркнул руководитель области. – Планируется подписание значительного числа инвестиционных соглашений, подготовка которых велась в течение года».

Уже в первый день работы Вячеслав Федорищев провел серию деловых переговоров. Одной из первых стала встреча с президентом международной светотехнической корпорации «Боос лайтинг групп» Георгием Боосом на площадке самарского стенда.

МСК «БЛ Групп» – системообразующее объединение производственных предприятий, проектно-монтажных и коммерческих организаций, оказывающих полный спектр услуг по реализации проектов наружного и внутреннего освещения.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы сотрудничества в рамках программ модернизации городской инфраструктуры. Вячеслав Федорищев подчеркнул: «В Самарской области очень много задач, которые ставит перед нами Президент страны, ставят перед нами люди, – по обновлению городских пространств, коммунальной инфраструктуры. У нас очень большой периметр для взаимодействия. Поэтому я рад, что мы с Вами сегодня имеем возможность обсудить наши планы».

В свою очередь глава «БЛ Групп» отметил заинтересованность в сотрудничестве с регионом.

«Мы хотели бы быть полезны для Самарской области в целом. Сейчас делаем освещение на АВТОВАЗе. В связи с предстоящим празднованием 450-летия Самары мы хотели бы принять в этом событии детальное участие, а также в программе «Светлая Самара»», – сказал президент международной светотехнической корпорации.

На встрече главы Самарского региона с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в РФ Дауреном Абаевым стороны обсудили направления расширения взаимодействия. Самарскую область и Республику связывают добрососедские отношения, которые развиваются достаточно динамичными темпами. Казахстан остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров региона среди стран СНГ.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что Самарская область – это не только регион машиностроения, авиастроения, ракетно-космической промышленности, но и лидер в отрасли беспилотных авиационных систем.

«У нас максимальное взаимодействие – и товарооборот, и культурный обмен. Мы соседи, причем в полном смысле этого слова. У нас хорошая программа взаимного развития», – сказал Вячеслав Федорищев, предложив обсудить новые возможности.

В частности, рассмотрели вопросы инвестирования казахстанского бизнеса в регион, а также экспорта и логистики.

Как отметил Даурен Абаев, для Казахстана Самарская область является важным регионом. «Около тридцати миллионов людей живут на границе Казахстана и России. У нас есть шикарный фундамент для сотрудничества», – заключил он.

Также руководитель области провел встречи с основателем Фонда развития кибербезопасности «Сайберус» Юрием Максимовым.

В рамках деловой программы глава региона, председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» Вячеслав Федорищев принял участие в панельной сессии «Сценарии технологической репатриации: роль и место зарубежных компаний на российском рынке».

Геополитическая ситуация в стране и мире меняется. Многие из зарубежных компаний, несколько лет назад покинувших Россию, стремятся вернуться на оставленные позиции. По мнению участников панельной сессии, на прежних условиях возобновлять свою деятельность в нашей стране они уже не должны.

Как отметил первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Денис Мантуров, необходимо формировать защитные механизмы для российских компаний, например, преференции при государственных закупках.

«На сегодняшний день, 75 % госзакупок осуществляется именно у российского производителя, – сообщил эксперт. – Немаловажно также отметить, что большое количество иностранных компаний, которые остаются привержены нашему рынку, ведут себя крайне корректно, обеспечивая социальную политику на предприятиях, вкладывая средства в кадры, привлекая молодежь. Думаю, что такой подход позволит этим компаниям сохранять свою долю российского рынка».

В прошлом году Правительство Российской Федерации совместно с бизнес-сообществом и научными учреждениями проделало большую работу, по итогам которой были сформированы национальные проекты технологического лидерства, которые начали действовать с января 2025 года. Все они были рассмотрены на комиссии Госсовета по направлению «Промышленность». В ходе панельной сессии Вячеславу Федорищеву задали вопрос: возможно ли в рамках нацпроектов отдавать приоритет именно российским компаниям?

«Комиссия Госсовета последние пять лет последовательно изучала все вопросы о том, как мы защищаем наших промышленников, как мы их поддерживаем. В прошлом году, когда мы рассматривали нацпроекты нового периода, в каждом из них было заложено максимальное количество мер поддержки российских производителей, – подчеркнул председатель комиссии Госсовета по направлению «Промышленность». – Конечно, общаясь с предприятиями, от каждого видим запрос на более конкретный гарантированный спрос, но, я уверяю, в каждом нацпроекте предусмотрены те или иные механизмы для того, чтобы этот спрос был сформирован».

По словам главы Самарского региона, необходимо более последовательно и быстро информировать компании о новых мерах поддержки. Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на компаниях малого и среднего бизнеса, т.к. они являются тем гибким и быстрым драйвером, который позволяет выводить технологии российских ученых и вузов на рынок.

«Нацпроекты это учитывают. И нам, регионам, работая с бизнесом, нужно добиваться того, чтобы предприниматели знали о мерах поддержки, стремились их получать», – отметил руководитель Самарской области.

В рамках Петербургского международного экономического форума глава региона дал эксклюзивные интервью ТАСС, рассказав о социально-экономическом развитии Самарской области, стратегических инициативах. В частности, речь шла об инвестиционной среде, изменениях в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, транспортной инфраструктуре, а также о реализации поручения Президента России Владимира Путина по созданию в регионе Центра по развитию беспилотной авиации.

Отдельное внимание в разговоре уделили поддержке АВТОВАЗа и сотрудничеству с автогигантом. Презентация нового автомобиля – городского кроссовера LADA AZIMUT, созданного на собственной российской платформе Vesta, стала важным событием дня.

Разработка автомобиля выполнена силами российских специалистов: от создания концепции, компоновки и дизайна до проектирования и доводки всей конструкции. Для данной модели было создано порядка тысячи компонентов, включая оригинальные кузовные панели, светотехнику и элементы интерьера, а также новую заднюю подвеску. Автомобиль соответствует современным требованиям качества и комфорта.

Также в первый день ПМЭФ-2025 глава региона подписал ряд соглашений о сотрудничестве. Каждое из них – это большой вклад в социально-экономическое развитие региона, создание благоприятного инвестиционного климата и повышение привлекательности области для новых инвесторов.

Так, между Правительством Самарской области и компанией «Транспорт будущего» заключено соглашение о реализации высокотехнологичных проектов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем, робототехнических комплексов, а также аэрокосмической отрасли на территории региона. Подписи под документом поставили глава региона Вячеслав Федорищев и генеральный директор ООО «Транспорт будущего» Юрий Козаренко. Еще одно соглашение Самарская область заключила с «ГЛОНАСС».

Кроме того, в присутствии губернатора компания «Транспорт будущего» подписала три соглашения о сотрудничестве: с Федерацией гонок дронов России, «ГЛОНАСС», IT-компанией Ninsar.

Достижения самарских предприятий в области беспилотных авиационных систем заслуживают особого внимания. Эти технологии уже сегодня применяются в различных отраслях, включая сельское хозяйство, логистику.

«У нас сегодня был ключевой день по подписанию соглашений в беспилотной отрасли. Наша задача – максимально объединить потенциал всех ученых, инженеров, а также малых и средних предпринимателей, которые готовы развивать это направление, – поделился Вячеслав Федорищев. – Сегодня пригласили новых участников. Заключили системные соглашения по развитию нашего мощного производственного Центра на общую сумму порядка 30 млрд рублей».

Кроме того, сегодня заключено соглашение между Правительством Самарской области и АО «Тандер» о развитии потребительского рынка региона.

Документ предусматривает комплекс мер по совершенствованию системы розничной торговли, направленных на обеспечение населения качественными товарами по доступным ценам.

В рамках соглашения стороны договорились о расширении ассортимента продукции самарских производителей в торговых сетях, развитии программ лояльности для многодетных семей и других льготных категорий населения. Как отметил глава Самарского региона Вячеслав Федорищев, в дни работы на ПМЭФ планируется подписание около 20 соглашений с объемом инвестиций порядка 260 млрд рублей.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области