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Вячеслав Федорищев с рабочей командировкой посетил ДНР

23 декабря 2024 14:07
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В ходе нее он проинспектировал восстановительные работы в городе-побратиме Снежном, встретился с главой республики Денисом Пушилиным, а также передал воинским подразделениям автомобили и спецтехнику.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев с рабочей командировкой посетил Донецкую Народную Республику. В ходе нее он проинспектировал восстановительные работы в городе-побратиме Снежном, встретился с главой республики Денисом Пушилиным, а также передал воинским подразделениям автомобили и спецтехнику.

В 2024 году усилиями Самарской области в Снежном был выполнен большой объем работ: ремонт дорог, социальных объектов, общественных пространств, инфраструктуры ЖКХ.  Восстанавливаются школы, детские сады, больницы, поликлиники, учреждения культуры, многоквартирные дома, теплосети, системы водоснабжения. В этом году работы проведены на 83 объектах, план выполнен на 100%. Помимо этого, аварийные бригады из Самарской области обеспечивают в Снежном жизнедеятельность коммунальной инфраструктуры.

Губернатор Вячеслав Федорищев проинспектировал ряд отремонтированных объектов, пообщался со строителями и жителями города. В обновленной школе Вячеслав Федорищев встретился с ребятами. Также он передал от всех жителей Самарской области подарки для Валерии Куксы. Девочка очень хотела на Новый год синтезатор. О ее мечте Вячеслав Федорищев узнал, сняв шар с «Елки желаний» в Кремле.

Губернатор встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным. Руководитель республики поблагодарил Самарскую область и всех неравнодушных жителей региона за поддержку города-побратима.

«Наши города, наши населенные пункты благодаря регионам-шефам преображаются. Спасибо большое всем жителям Самарской области за неоценимую помощь», — сказал глава ДНР.

Вячеслав Федорищев и Денис Пушилин рассмотрели план работ по восстановлению Снежного на следующий год. Так, продолжится ремонт социальной и коммунальной инфраструктуры. Будет благоустроена центральная площадь, установлены новые остановочные павильоны, приведены в порядок монументы в честь Великой Победы.

«Важно, чтобы люди видели, что жизнь меняется к лучшему», — сказал Вячеслав Федорищев.

Глава Самарской области сообщил, что принято решение сделать в Снежном молодежный центр – такого объекта в городе никогда не было. Прорабатывается возможность того, чтобы проект был реализован совместно с Министерством культуры РФ.

«Необходимо, чтобы дети разных возрастов находили себя в учебе, спорте, общественной работе. У нас сильное Движение Первых, Юнармия, «Молодая гвардия». У них должен быть свой штаб», — отметил глава Самарской области.

Стороны обсудили вопросы не только восстановления Снежного, но и развития сотрудничества по другим направлениям.

«Наши отношения прочные и стратегические. Многие вопросы выходят за рамки восстановления города – побратима. Обсуждаем промышленность и сельское хозяйство», — сообщил губернатор Самарской области.

Отдельные слова благодарности Денис Пушилин выразил военнослужащим из Самарской области, которые с оружием в руках продолжают освобождать территорию Донецкой Народной Республики и стоят на защите всей страны.

«Знаю, что Вы лично держите на контроле поддержку семей военнослужащих. Это наша общая задача. И с учетом того, что наш Президент обозначил, что следующий год будет Годом защитников Отечества, для нас это ‒ дополнительный акцент в работе, в нашей ежедневной деятельности на протяжении следующего года. Помимо этого года мы понимаем, что наша святая обязанность ‒ поддерживать ребят», ‒ отметил Денис Пушилин.

На территории ДНР Вячеслав Федорищев передал воинским подразделениям, где служат бойцы из Самарской области, автомобили, БПЛА, дизельные отопители и иное оборудование. Общая сумма техники – более 120 млн рублей. Совместно с командирами губернатор определил приоритеты по следующим поставкам.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты

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