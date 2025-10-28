Я нашел ошибку
Главные новости:
Ежемесячную денежную выплату из средств маткапитала переведут как обычно — 5 ноября.
Детские пособия в Самарской области в ноябре перечислят досрочно
На совещании обсудили вопросы обеспечения безопасности критически важных объектов и эффективность принимаемых мер по их защите в условиях проведения специальной военной операции.
Вячеслав Федорищев принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
К ошибкам в питании, приводящим к разрушению костей, врач отнесла несколько основных.
Врач-эндокринолог рассказал о продуктах, которые разрушают кости
В ходе совещания с докладами выступили профильные руководители.
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба по подготовке региона к форуму «Россия – спортивная держава»
Самарская команда в 1/4 финала (этап 1) сыграет на выезде против «КАМАЗа».
️Определился соперник «Крыльев Советов» в FONBET Кубке России
Согласно законопроекту, медосмотры, психологические тесты и заседания призывной комиссии будут проходить на протяжении всего года.
ГД приняла закон о круглогодичном призыве
Здание 1949 года постройки находится в непригодном состоянии: конструкции изношены и разрушаются, имеется угроза полного обрушения.
Бастрыкин затребовал повторный доклад по делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Самаре
Дело направлено в суд.
В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении шестерых самарцев, обвиняемых в хулиганстве
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.98
-1.99
EUR 92.02
-2.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о цвете и его влиянии за зрителя
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба по подготовке региона к форуму «Россия – спортивная держава»

28 октября 2025 19:57
302
В ходе совещания с докладами выступили профильные руководители.

Во, вторник 28 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание регионального оперативного штаба по подготовке и проведению международного форума «Россия – спортивная держава», который состоится с 5 по 7 ноября. В нем приняли участие руководители областного правительства, различных ведомств и структур, главы Самары и Тольятти, представители Министерства спорта России и фонда «Росконгресс».

Подготовка к форуму ведется по различным направлениям: благоустройство, организация гостевых маршрутов, модернизация спортивных объектов, формирование гостиничного фонда, транспорт, волонтеры, культурная, деловая и спортивная программы, безопасность. В ходе совещания с докладами выступили профильные руководители.

Так, врио вице-губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев сообщил, что в рамках подготовки к форуму проводились работы на 850 объектах – в Самаре, Тольятти и других муниципалитетах. «Впервые за долгие годы в регионе ведется комплексное развитие инфраструктуры, создаются условия для занятий спортом в шаговой доступности. Всего до конца года будет введено 100 новых спортивных объектов», – сообщил Дмитрий Яковлев.

Совместно с фондом «Росконгресс» утверждена масштабная спортивная программа. В числе мероприятий массовый забег «Чистый спорт», гимнастическое шоу Алексея Немова, финал Кубка России по гонкам дронов, соревнования по различным видам спорта, «Кубок Победы» для ветеранов СВО. Сформирована культурная программа для жителей и гостей Самарской области. Будет организована выставка по развитию, достижениям самарского и российского спорта. Состоятся различные дискуссии по ключевым аспектам отрасли. Вместе с форумом пройдет заседание Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта.

Большая роль отводится волонтерам. Было подано почти 4000 заявок из 57 регионов страны.
В ходе совещания самое пристальное внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности.
«Подготовка к форуму идет в плановом режиме. В то же время здесь мелочей нет. Мы должны провести форум на самом высоком уровне. Уверен: так и будет», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На совещании обсудили вопросы обеспечения безопасности критически важных объектов и эффективность принимаемых мер по их защите в условиях проведения специальной военной операции.
28 октября 2025, 21:14
Вячеслав Федорищев принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
На совещании обсудили вопросы обеспечения безопасности критически важных объектов и эффективность принимаемых мер по их защите в условиях проведения... Общество
98
Отдельно Вячеслав Федорищев отметил региональный проект по строительству крематориев и наведению порядка в ритуальном бизнесе.
27 октября 2025, 16:12
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве и озвучил ряд кадровых изменений
Отдельно Вячеслав Федорищев отметил региональный проект по строительству крематориев и наведению порядка в ритуальном бизнесе. Политика
517
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.
16 октября 2025, 19:08
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность. Политика
1131
В центре внимания
На совещании обсудили вопросы обеспечения безопасности критически важных объектов и эффективность принимаемых мер по их защите в условиях проведения специальной военной операции.
28 октября 2025  21:14
Вячеслав Федорищев принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
104
В ходе совещания с докладами выступили профильные руководители.
28 октября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба по подготовке региона к форуму «Россия – спортивная держава»
267
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
28 октября 2025  13:25
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
257
В Самаре на 85 % закончили ремонт уличных лестниц
28 октября 2025  12:56
В Самаре на 85% закончен ремонт уличных лестниц
219
Отдельно Вячеслав Федорищев отметил региональный проект по строительству крематориев и наведению порядка в ритуальном бизнесе.
27 октября 2025  16:12
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве и озвучил ряд кадровых изменений
517
Весь список