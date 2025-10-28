Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба по подготовке региона к форуму «Россия – спортивная держава»

302

Во, вторник 28 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание регионального оперативного штаба по подготовке и проведению международного форума «Россия – спортивная держава», который состоится с 5 по 7 ноября. В нем приняли участие руководители областного правительства, различных ведомств и структур, главы Самары и Тольятти, представители Министерства спорта России и фонда «Росконгресс».

Подготовка к форуму ведется по различным направлениям: благоустройство, организация гостевых маршрутов, модернизация спортивных объектов, формирование гостиничного фонда, транспорт, волонтеры, культурная, деловая и спортивная программы, безопасность. В ходе совещания с докладами выступили профильные руководители.

Так, врио вице-губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев сообщил, что в рамках подготовки к форуму проводились работы на 850 объектах – в Самаре, Тольятти и других муниципалитетах. «Впервые за долгие годы в регионе ведется комплексное развитие инфраструктуры, создаются условия для занятий спортом в шаговой доступности. Всего до конца года будет введено 100 новых спортивных объектов», – сообщил Дмитрий Яковлев.

Совместно с фондом «Росконгресс» утверждена масштабная спортивная программа. В числе мероприятий массовый забег «Чистый спорт», гимнастическое шоу Алексея Немова, финал Кубка России по гонкам дронов, соревнования по различным видам спорта, «Кубок Победы» для ветеранов СВО. Сформирована культурная программа для жителей и гостей Самарской области. Будет организована выставка по развитию, достижениям самарского и российского спорта. Состоятся различные дискуссии по ключевым аспектам отрасли. Вместе с форумом пройдет заседание Совета при Президенте РФ по развитию физкультуры и спорта.

Большая роль отводится волонтерам. Было подано почти 4000 заявок из 57 регионов страны.

В ходе совещания самое пристальное внимание было уделено вопросам обеспечения безопасности.

«Подготовка к форуму идет в плановом режиме. В то же время здесь мелочей нет. Мы должны провести форум на самом высоком уровне. Уверен: так и будет», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области