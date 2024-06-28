Вячеслав Федорищев провел встречу с руководителем Самарской областной станции переливания крови Сергеем Кузнецовым

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В пятницу, 28 июня, глава Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с директором ГБУЗ "Самарская областная клиническая станция переливания крови" Сергеем Кузнецовым. Стороны обсудили текущие вопросы деятельности станции, а также работу с донорами.

"Дело у вас очень значимое, обеспечение важнейшей функции здравоохранения, и при этом еще проводится большая работа по привлечению жителей губернии к добровольной сдачи крови. Важно посмотреть, как организована работа, где со стороны правительства необходимо усиление", - обратился глава региона к руководителю станции переливания крови.

Как сообщил Сергей Кузнецов, по объему заготовки крови и ее компонентов Самарская станция переливания крови входит в десятку крупнейших в стране. Здесь заготавливают более 40 тысяч литров крови. Два подразделения станции находятся в Тольятти и Сызрани. Численность врачебного персонала - 50 человек, из них 27 врачей-трансфузиологов, 16 врачей клинической лабораторной диагностики.



Большая работа ведется по информированию людей о важности донорства, ежегодно первичными донорами становятся 5-7 тысяч человек. По словам Сергея Кузнецова, в прошлом году кровь сдали 28 тысяч 553 донора. Приток новых доноров необходим постоянно, чтобы увеличить количество донаций крови и компонентов и сохранить донорский потенциал на хорошем уровне для обеспечения региона кровью и ее компонентами в полном объеме.



Руководитель станции отметил, что в регионе донорство безвозмездное. Человеку, сдавшему кровь или ее компоненты, полагается денежная компенсация в размере 5% прожиточного минимума, установленного в регионе.

- В прошлом году это было 736 рублей. Сейчас 788 рублей, - сообщил он.

Вячеслав Федорищев предложил рассмотреть совместно с министерством здравоохранения региона возможность увеличения компенсационной выплаты от региона до 1000 рублей.



Также в ходе встречи обсуждались вопросы модернизации оборудования станции и ремонта помещений.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области