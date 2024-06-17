Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу строительства в Самарской области новых школ и межвузовского кампуса

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В понедельник, 17 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу строительства в регионе в рамках концессионных соглашений общеобразовательных школ и международного межвузовского кампуса. В нем приняли участие генеральный директор компании «ПроШкола», исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Алиса Денисова, члены областного Правительства, главы муниципалитетов, руководители подрядных, проектных и учебных организаций.

Как отметил Вячеслав Федорищев, на прошлой неделе он проводил областной штаб, на котором обсуждалась текущая ситуация по реализации концессионных соглашений региона с «ПроШколой» (группа ВЭБ.РФ).

«По его итогам мы зафиксировали проблемы и задачи, которые будем решать вместе. Благодарен вам, Алиса Александровна, что ваша команда сегодня работает с нами, — сказал глава Самарской области, обращаясь к директору компании «ПроШкола». — Сегодня здесь присутствуют подрядчики, заказчики, контролирующие органы. Наша задача максимально уточнить дорожную карту по каждому из объектов. Там, где необходимо принимать сложное решение, то его надо принимать. Это решения, которые по своей сути могут повлиять на мощность объектов, количество мест, расположение объектов, если оно неоптимальное».

В ходе совещания был подробно рассмотрен ход строительства каждой из пяти школ, проекты которых реализуются в Самарской области в рамках концессионных соглашений, обсуждались текущие сложности и предложения по их решению. Вячеслав Федорищев подчеркнул: регион будет менять подход в обеспечении строительства капитальных объектов и реализации концессионных соглашений с участием федеральных коллег.

«Подход поменяется в сторону практичности. Мы приняли решение по увеличению мощностей в нескольких школах. С небольших объектов в 400-600 мест, на 1500 и более. Это позволит обеспечить комфортность учебного процесса для большего количества детей, закрыть существующий дефицит мест в конкретных районах, — сказал руководитель Самарской области. — Поменяем подход в части сроков. Мы не исходим из нереальных сроков, которые срываем. Мы исходим из реальности, которую показывают экспертиза и строительный контроль, не подгоняя результаты «под ответ в конце учебника».

Как сообщил Вячеслав Федорищев, по некоторым объектам во взаимодействии с «ПроШколой» и федеральным министерством будет отрабатываться возможность внесения изменений в концессионные соглашения.

Также руководитель Самарской области отметил, что будет усилена работа по созданию социальной инфраструктуры в рамках сотрудничества региона с компаниями, которые строят большие жилые комплексы в Самаре и Тольятти, других муниципальных образованиях.

«Застройщики обращаются в Правительство области с предложениями больше участвовать в создании социальной инфраструктуры. Они говорят, что хотели бы больше участвовать как партнеры Правительства, партнеры города, — сказал Вячеслав Федорищев. — Некоторые ответственные строители готовы проектировать социальные объекты за собственные средства. Это очень важно, потому что социальной инфраструктуры при обеспечении жилищного строительства много не бывает, а задач у нас по уже построенным жилым комплексам стоит больше, чем может себе позволить бюджет. Здесь строительное сообщество готово подставить плечо — такие механизмы предусмотрены в рамках действующего законодательства. Это позволит снизить нагрузку на бюджет и создавать больше социальных объектов».

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что при комплексном развитии Самары необходимо усиливать координацию между Правительством области и администрацией города.

«Усилим координацию между Правительством региона и муниципалитетами. Перезапустим работу Градостроительного совета. На нем городские власти будут вносить на рассмотрение, проработку и согласование все решения, связанные с застройкой территорий. Принятие решения — за субъектом. Первый совет проведем в течение месяца», — сообщил глава региона.

После рассмотрения вопроса строительства школ в рамках концессионных соглашений с «ПроШколой» (группа ВЭБ.РФ) состоялось обсуждение хода реализации строительства в Самаре международного межвузовского кампуса.

«Это один из важнейших объектов, который создается на территории региона. Очень хороший проект, который был детально проработан с предприятиями на уровне высшего образования, инновационного и научного потенциала. Знаю, какая большая работа здесь была проведена, — сказал Вячеслав Федорищев. — Важно, что концепция кампуса утверждена – цельная, отвечающая нашему представлению о том, как должно развиваться инновационное, научное, образовательное направление для обеспечения наших отраслей промышленности. Но нет пределу совершенству. Есть дополнительные идеи как может развиваться территория, как может быть обеспечена инфраструктура».

Как отметил Вячеслав Федорищев, кампус будет обеспечивать высококвалифицированными кадрами не только отрасль IT, но и другие ключевые отрасли, в первую очередь, промышленность.

«Также кампус будет отвечать нашей цели по обеспечению демографического притока в регион. Молодые и талантливые ребята со всей страны будут приезжать к нам, оставаться здесь жить. Это важно. Со временем кампус должен стать нашим самарским наукоградом», — уверен руководитель Самарской области.

Международный межвузовский кампус в Самаре создается по концессии с дочерней структурой компании «ПроШкола». О ходе реализации проекта доложила генеральный директор компании «ПроШкола», исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Алиса Денисова. Она, в частности, сообщила, что при участии вузов Самарской области, участников проекта, администрации Самары, представителей студенческого сообщества и преподавательского состава была проведена большая предпроектная работа, утверждён архитектурный и градостроительный облик проекта. Вместе с тем, в феврале 2024 года Министерство образования и науки РФ вместе с заказчиком строительства представили рекомендации по корректировке параметров проекта. Их внесение сказалось на сроках проектирования. Была подготовлена корректировочная дорожная карта реализации проекта, которая сейчас находится на утверждении в Министерстве образования и науки РФ. Как сообщила Алиса Денисова, завершение первого этапа кампуса с жилым комплексом на 5000 мест запланировано на конец июня 2027 года. Начало проектирования учебно-лабораторного комплекса перешло на середину 2025 года, завершение строительства — середина 2027 года. При этом сроки запуска основной инфраструктуры остались те же – сентябрь 2027 года.

«С нашей стороны стадия проектирования объекта полностью обеспечена финансовыми средствами. Большая часть – это привлеченные нами средства, но предполагается и средства регионального бюджета, — сказала Алиса Денисова. — Межвузовский кампус в Самаре действительно является драйвером развития не только научно-образовательного потенциала и промышленного потенциала Самарской области, но и драйвером развития нового облика Самары, Самарско-Тольяттинской агломерации».

Вячеслав Федорищев, подчеркнул, что межвузовский кампус должен объединить весь научно-инновационный потенциал, который сейчас есть или будет создан в регионе, все ключевые проекты и разработки в периметре высшего образования, промышленных предприятий, молодых ученых. Глава региона объявил, что в течение ближайших месяцев в структуре Правительства Самарской области будет создан департамент науки и высшего образования.

«Это будет прямой контрагент федерального министерства. Это ведомство объединит в себе управляющую, координирующую функцию для взаимодействия с федеральными университетами. Это лучшая практика некоторых регионов, когда федеральные университеты имеют опору и поддержку в Правительстве самостоятельным ведомством, — сказал Вячеслав Федорищев. – Управленчески туда будут заведены все процессы, связанные с теми или иными образовательными проектами, в частности, передовые инженерные школы, научно-образовательный центр мирового уровня».

Еще одно решение врио губернатора – формирование новой региональной программы «Доктор наук».

«Она объединит в себе меры поддержки от старших классов в школе, от средних даже, на всем жизненном пути человека, который хочет развиваться в рамках науки и инноватики, — сообщил Вячеслав Федорищев. — Все меры поддержки, стимулы для занятия теми или иными научными направлениями, инфраструктуру, мотивацию. По сути, мы в одну региональную программу соберем дополнительные меры, которые позволят нам расширять в течение ближайших лет количество наших ребят, которые хотели бы становиться профессионалами в научных направлениях.

Цель программы — в течение ближайших лет создать такую систему мотивации и возможностей, чтобы самарские ребята стремились реализоваться в науке и добивались успеха.

В ходе совещания врио губернатора Вячеслав Федорищев подчеркнул: крайне важно доработать вопросы, связанные с наполнением кампуса и его дальнейшей эксплуатацией, взаимодействием с индустриальными партнерами.

«Мы можем построить какую угодно инфраструктуру. Если там не будет самого правильного, точного и современного наполнения, это не будет нужно, — сказал врио губернатора. — В бюджете я вижу большие средства федерального бюджета, регионального, заемные, а вот софинансирования со стороны индустриальных партнеров нет. Что это значит? Либо у нас индустриальных партнеров нет, но было бы странно, если бы в Самаре создавался наукоград, опорный для оборонки, космоса, для многих направлений, а индустриальных партнеров не было бы. Значит, не проработали с ними до конца эту модель, мы будем это делать обязательно, это важно».

Вячеслав Федорищев отметил, что крайне важно создавать условия для того, чтобы на проект приходили сильные индустриальные партнеры.

Особое внимание врио губернатора обратил на тему комплексного развития территории около кампуса и ее транспортной доступности.

«По транспортной доступности должны быть кардинальные, системные решения. Иначе мы через 10 лет столкнемся с тем, что все, что мы сделали, обнулится из-за того, что там будет неудобно жить и работать», — отметил Вячеслав Федорищев.

Вячеслав Федорищев принял решение, что раз в две недели он будет проводить штаб по вопросам реализации проекта строительства межвузовского кампуса в Самаре. «Всю проблематику беру на личный контроль», — подчеркнул глава региона.