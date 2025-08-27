Вячеслав Федорищев провел совещание по модернизации уличного освещения в губерниии

146

Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание с главами муниципальных образований и руководителями областного правительства по вопросу модернизации систем уличного освещения. По решению главы региона будет подготовлена новая концепция организации уличного освещения, а в 4 городах планируется реализовать пилотный проект «Чистое небо».

В ходе совещания обсуждались вопросы текущего состояния уличного освещения в муниципалитетах и предложения по модернизации этой системы. С докладом выступил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань. Он сообщил, что по поручению губернатора сейчас профильные службы разрабатывают новую концепцию освещения городов.

«Концепция должна предусматривать много элементов. Самое главное – это повышение безопасности на дорогах за счет повышения освещенности, качества света, а также обеспечение энергетической эффективности. Мы должны перейти в такие энергосервисные модели, которые позволяют нам экономить бюджетные средства», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Глава региона отметил, что не менее важным элементом является архитектурное освещение городов.

«Мы выбрали пилотными четыре территории – Самара, Тольятти, Сызрань и Новокуйбышевск – для того, чтобы перейти к комплексному архитектурному освещению. Реализация проекта «Чистое небо» позволит убрать визуальный шум от многочисленных проводов, освободить для восприятия наши замечательные исторические памятники и здания. А самое главное, это даст возможность при перекладке сетей еще и поработать с качеством дорожного покрытия. Это капиталоемкие проекты, но мы в программу развития соответствующие решения заложили и обязательно это сделаем», – сказал Вячеслав Федорищев. – До конца октября необходимо подробное понимание стратегии по каждому городу с учетом той базы, которая у нас есть».

Фото: пресс-служба правительства СО