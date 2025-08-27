Вячеслав Федорищев провел совещание по модернизации уличного освещения в губерниии

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ключевой темой встречи стала демонстрация возможностей беспилотных летательных аппаратов в современной боевой обстановке.
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
«Условно, за пять лет — 5 тыс. руб., 10 лет — 10 тыс.»
В Госдуме предложили поощрять семьи за долгий брак
Все ребята, показавшие наивысший результат на ЕГЭ в этом году, получат единовременные выплаты - 25 тысяч рублей за каждый стобалльный результат.
Успехи школьников региона отмечены на совещании Владимира Путина с членами Правительства
Он объединит 10 фитнес-клубов города, инструкторы которых проведут мастер-классы и открытые уроки. 
30 августа на Первомайском спуске самарской набережной состоится фестиваль фитнеса
Впервые в регионе конкурс патриотической песни организуется специально для родителей обучающихся дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.
В Самаре состоится финал регионального конкурса родительских хоров, посвященного  80-летию Победы
Конференция водоканалов России в Самаре: день второй.
В Самаре обсудили перспективы развития водоснабжения и водоотведения страны
Большую известность недавно получил её роман «Пойма. Курск в преддверии нашествия», который рассказывает о судьбах людей курского приграничья перед началом вторжения ВСУ.
В СОУНБ в режиме телемоста состоится встреча с писательницей Екатериной Блынской
В ходе которого сотрудники нанесли подростку удары ногами и руками по голове и туловищу, в результате чего ему понадобилась медицинская помощь.
В Самаре организована доследственная проверка по факту конфликта между охранниками и подростком в ТЦ
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.53
-0.15
EUR 93.37
-1.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев провел совещание по модернизации уличного освещения в губерниии

27 августа 2025 16:11
146
По решению главы региона будет подготовлена новая концепция организации уличного освещения, а в 4 городах планируется реализовать пилотный проект «Чистое небо».

Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание с главами муниципальных образований и руководителями областного правительства по вопросу модернизации систем уличного освещения. По решению главы региона будет подготовлена новая концепция организации уличного освещения, а в 4 городах планируется реализовать пилотный проект «Чистое небо».

В ходе совещания обсуждались вопросы текущего состояния уличного освещения в муниципалитетах и предложения по модернизации этой системы. С докладом выступил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань. Он сообщил, что по поручению губернатора сейчас профильные службы разрабатывают новую концепцию освещения городов.

«Концепция должна предусматривать много элементов. Самое главное – это повышение безопасности на дорогах за счет повышения освещенности, качества света, а также обеспечение энергетической эффективности. Мы должны перейти в такие энергосервисные модели, которые позволяют нам экономить бюджетные средства», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Глава региона отметил, что не менее важным элементом является архитектурное освещение городов.

«Мы выбрали пилотными четыре территории – Самара, Тольятти, Сызрань и Новокуйбышевск – для того, чтобы перейти к комплексному архитектурному освещению. Реализация проекта «Чистое небо» позволит убрать визуальный шум от многочисленных проводов, освободить для восприятия наши замечательные исторические памятники и здания. А самое главное, это даст возможность при перекладке сетей еще и поработать с качеством дорожного покрытия. Это капиталоемкие проекты, но мы в программу развития соответствующие решения заложили и обязательно это сделаем», – сказал Вячеслав Федорищев. – До конца октября необходимо подробное понимание стратегии по каждому городу с учетом той базы, которая у нас есть».

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ключевой темой встречи стала демонстрация возможностей беспилотных летательных аппаратов в современной боевой обстановке.
27 августа 2025, 17:59
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Ключевой темой встречи стала демонстрация возможностей беспилотных летательных аппаратов в современной боевой обстановке. Общество
87
Он объединит 10 фитнес-клубов города, инструкторы которых проведут мастер-классы и открытые уроки. 
27 августа 2025, 17:15
30 августа на Первомайском спуске самарской набережной состоится фестиваль фитнеса
Он объединит 10 фитнес-клубов города, инструкторы которых проведут мастер-классы и открытые уроки.  Общество
101
Впервые в регионе конкурс патриотической песни организуется специально для родителей обучающихся дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.
27 августа 2025, 16:59
В Самаре состоится финал регионального конкурса родительских хоров, посвященного  80-летию Победы
Впервые в регионе конкурс патриотической песни организуется специально для родителей обучающихся дошкольных учреждений и общеобразовательных школ. Общество
121
В центре внимания
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до
27 августа 2025  11:42
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены"
218
Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
27 августа 2025  10:39
Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
227
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
26 августа 2025  13:24
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
350
28 августа 2025 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
26 августа 2025  12:29
28 августа Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
484
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
26 августа 2025  11:01
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
308
Весь список