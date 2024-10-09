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Вячеслав Федорищев провел первое заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Промышленность»

9 октября 2024 20:37
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О первоочередных задачах комиссии, в том числе в плане законотворчества, рассказал Владимир Гутенев.

В среду, 9 октября, под председательством помощника Президента РФ, секретаря Государственного Совета РФ Алексея Дюмина и губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева состоялось первое заседание обновленной комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Промышленность".

Как отметил Вячеслав Федорищев, в предыдущие пять лет комиссия эффективно работала, поэтому подходы к ее деятельности будут сохранены.

- Комиссия продолжает работать в соответствии с теми стратегическими задачами и поручениями, которые были поставлены Президентом Российской Федерации, с теми задачами, которые были сформированы в рамках комиссии под руководством Алексея Геннадьевича Дюмина, - подчеркнул он.

Помощник Президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин заметил, что пятилетка работы профильной комиссии - "это было сложное, непростое, но достаточно интересное время". Многие инициативы комиссии были поддержаны на самом высоком уровне и уже реализуются, оказывая "подспорье всей отрасли".

Не менее серьезные задачи придется решать обновленному составу комиссии.

- Сегодня перед экономикой и промышленностью России стоит множество вызовов, угроз, и мы видим, они не ослабевают, а только усиливаются, - подчеркнул Алексей Дюмин. - И ответом на них должны стать национальные проекты, которые сейчас разрабатываются по поручению Президента, в том числе и в сфере технологического лидерства. Результатами их реализации станут новые производства, внедрение передовых технологий и создание условий для глобальной конкурентоспособности наших предприятий.

Серьезный ресурс в этом направлении, уверен Алексей Дюмин, появляется в связи с включением глав всех комиссий Госсовета в состав проектных комитетов по разработке нацпроектов.

- Задача комиссий Госсовета, включая промышленность, - выработать с регионами наиболее эффективные инструменты развития вместе с экспертным сообществом и институтами развития. Совместно с Правительством включить их в нацпроекты и начать реализацию непосредственно "на земле", в субъектах, - заявил Алексей Дюмин.

Вячеслав Федорищев в своем выступлении обозначил основные направления деятельности комиссии, включая совершенствование законодательства в сфере промышленности. Он также акцентировал внимание на ответственности комиссии за разработку и дальнейшую реализацию новых нацпроектов технологического лидерства.

Губернатор также сообщил, что в структуре комиссии сформирован президиум, в его составе - главы ключевых регионов с точки зрения промышленного потенциала. Это руководители республик Башкортостан и Мордовия, губернаторы Красноярского края, Калининградской, Воронежской, Свердловской, Тульской, Новгородской, Нижегородской, Ульяновской и Архангельской областей.

Также в него включены заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов и заместитель премьер-министра - министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко. Кроме того, будет сформирована экспертная группа для оценки эффективности действующих мер и выработки дополнительных инициатив.

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов подчеркнул: комиссия - это эффективная площадка по выработке конкретных предложений "для купирования рисков и создания условий для роста". Одним из инструментов, проработанных на комиссии, стала поддержка проектов через механизм промышленного ГЧП. В августе соответствующий закон был принят.

- Это позволит поддержать долгосрочные, но при этом невысоко рентабельные проекты, стратегически важные для государства и всей нашей промышленности, - заявил министр.

Также он отметил, что для достижения национальных целей и выполнения задач технологического лидерства Минпромторгом подготовлены новые нацпроекты, в том числе по беспилотным авиационным системам. Они получили одобрение на уровне Правительства РФ. И сейчас важно обсудить региональные аспекты их реализации.

Антон Алиханов сообщил, что определены объемы финансирования на ближайшие три года и в перспективе до 2030-го. Министр предложил уже сейчас вместе с комиссией "Технологическое лидерство" начать прорабатывать механизмы поддержки предприятий, которые "не отражаются на расходах бюджета и не приводят к снижению уже существующей доходной базы".

О первоочередных задачах комиссии, в том числе в плане законотворчества, рассказал заместитель председателя комиссии, глава комитета Госдумы Владимир Гутенев.

- Одной из приоритетных задач своей деятельности вижу поддержку отечественного производителя и защиту внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции. Считаю, что также необходимо развивать направление по прогнозированию и формированию базы потребности в кадрах в рамках реализации госпрограмм и нацпроектов технологического суверенитета, - сказал парламентарий и добавил, что наиболее остро кадровый вопрос стоит в ОПК.

Ряд законопроектов, в том числе по поддержке ОПК и машиностроительной отрасли, уже находится на рассмотрении федерального Правительства.

Президент АВТОВАЗа Максим Соколов обратил внимание на важность соблюдения в автомобильной отрасли базового принципа - увязки объема мер государственной поддержки автопроизводителей с уровнем фактической локализации. Кроме того, он отметил необходимость создания таких условий, при которых инвестиции в локальное производство автомобилей и компонентов в России станут выгоднее, чем импорт готовых транспортных средств в нашу страну.

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

 

Теги: Акценты

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