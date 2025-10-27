Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве и озвучил ряд кадровых изменений

Я нашел ошибку
Главные новости:
Старт станет самым массовым беговым событием года на самарской земле.
6500 участников зарегистрировались на массовый забег «Чистый спорт» в Самаре
Приговором суда бывшему адвокату назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца с отбыванием в колонии общего режима.
Бывший самарский адвокат признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере
Проводятся следственные действия.
Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в отношении девушек в Самаре
Неправильное использование этих уходовых средств может нести серьезные риски для здоровья кожи.
Дерматолог: о вреде патчей и тканевых масок в домашнем уходе
Команды-победители продолжат борьбу на окружных этапах.
Объявлены победители регионального этапа конкурса «Моя профессия – ИТ» в Самаре
Врач пришел в медицину по примеру матери, которая много лет работала медицинской сестрой.
«Земский доктор»: в Ставропольской ЦРБ начал свою профессиональную карьеру новый врач-стоматолог
На данный момент подозреваемые задержаны, им изберут меру пресечения.
В Санкт-Петербурге злоумышленники пытались похитить футболиста «Зенита» и бизнесмена
В финале встретились самарские рапиристы братья Бородачевы — Кирилл и Антон. Победу в решающем поединке одержал Кирилл Бородачев.
Братья Бородачевы - призеры первых всероссийских соревнований нового сезона
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.97
-0.3
EUR 94.08
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве и озвучил ряд кадровых изменений

27 октября 2025 16:12
156
Отдельно Вячеслав Федорищев отметил региональный проект по строительству крематориев и наведению порядка в ритуальном бизнесе.

В понедельник, 27 октября, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.

Глава региона озвучил ряд кадровых изменений. В частности, глава Отрадного Владимир Чихирев переходит на работу в правительство Самарской области на должность помощника губернатора. На должность исполняющего обязанности главы Отрадного Вячеслав Федорищев рекомендовал Георгия Выводцева, который в данный момент работает главой администрации Куйбышевского района. Ильдар Галиев, работавший заместителем главы минсельхоза, становится помощником губернатора по развитию Сызранского района и г.о. Сызрань. Вице-губернатор Вячеслав Романов по совместительству будет исполнять функции куратора г.о. Самара.

Губернатор напомнил, что утверждены основные направления деятельности правительства - программа развития, которая была сформирована вместе с жителями, экспертным сообществом, бизнесом. «Самарская область активно участвует в реализации федеральных национальных проектов. Но есть еще региональная компонента. Поручал утвердить перечень региональных проектов с назначением ответственных должностных лиц за их реализацию. Первоочередные должны быть сформированы до 1 декабря 2025 года», - отметил он. В их числе - создание транспортно-логистического хаба с учетом инфраструктуры как РЖД, так и водных артерий, строительство нового здания речного вокзала в городе Самаре, развитие водного туризма как внутри Самарской области, так и с близлежащими регионами, строительство территории стрелки рек Волги и Самары, внедрение интеллектуальной транспортной системы, проектирование и строительство новых станций метрополитена в Самаре, программа «Самарские озера», создание базовой туристической инфраструктуры Самарской Луки, создание современного конгрессно-выставочного центра в рамках нового района города «Беспилотный». Проект, который будет на особом контроле главы региона, - это создание пяти фонтанов в год.

Отдельно Вячеслав Федорищев отметил региональный проект по строительству крематориев и наведению порядка в ритуальном бизнесе: «Полномочия по курированию данного вида деятельности, крематориев, а также кладбищ в Самарской области передаются в министерство градостроительной политики Самарской области. Лично курировать проект будет заместитель председателя правительства Грачев Андрей Андреевич, и в этой связи поручаю министерству создать государственное бюджетное учреждение «Крематорий» до 1 января 2026 года и сформировать реестр кладбищ Самарской области».
В рамках основной повестки на совещании подвели итоги рабочей поездки в Исаклинский район, рассмотрев бюджетные вопросы, развитие ЖКХ, дорожной инфраструктуры, сельского хозяйства, здравоохранения, системы образования, спорта, культуры, молодежной политики. Вячеслав Федорищев заслушал профильных министров. Особый акцент глава региона сделал на обеспечении безопасности в школах. Он поручил зампреду правительства Владимиру Кию совместно с управлением Росгвардии, управлением ФСБ дать рекомендации по регламенту прибытия служб безопасности при срабатывании «тревожных кнопок» в школах.

Еще одно поручение было дано министру спорта Самарской области Лидии Рогожинской в части программы создания в области фиджитал-центров. «У нас должен быть в Самарской области один центр областного значения, это не тот, который мы построили к форуму «Россия - спортивная держава», это принципиально другой масштаб. В крупных городах – Самара, Тольятти, Сызрань, Чапаевск - должны быть мощные, большие центры. В небольших городах тоже должны быть соответствующие профессиональные спортивные подразделения. Готовьте программу, 1 декабря показывайте ее территориальный и финансовый каркас, с 1 января 2026 года мы ее исполняем, завершаем в 2029 году», - поручил Вячеслав Федорищев.

Масштабная задача для министерства культуры области – создание нового музейного комплекса «Самара» на базе Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина. «В первую очередь необходимо начинать перепроектирование с учетом цифровизации и большого количества интерактивных задач, которые мы хотим решать в этом музее», - отметил губернатор. Также в планах - капитальный ремонт областного художественного музея. Соответствующие задачи поставлены министру культуры региона Ирине Калягиной.

Что касается программы по созданию классов «Российские технологии», то их должны оборудовать в 41 школе. Закупить оборудование, по словам министра, планируется до конца этого года, сейчас идет согласование его перечня. Губернатор раскритиковал сроки согласования и поручил министру образования Самарской области Виктору Акопьяну представить уже сегодня вечером информацию по перечню школ, оборудования, необходимых ремонтных работ, бюджетной обеспеченности, квалификации преподавателей этих классов.

Также на совещании рассмотрели обращения граждан – как от жителей Исаклинского района, так и те, которые глава региона получает лично в мессенджере MAX. По итогам разбора ситуаций Вячеслав Федорищев поручил повысить оперативность информирования министров и глав муниципалитетов: центр управления регионом должен направлять им обращения в день поступления.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.
16 октября 2025, 19:08
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность. Политика
1088
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025, 18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов... Политика
1013
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды.
11 октября 2025, 16:58
Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно-выборном Круге самарских казаков
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды. Политика
1055
В центре внимания
Отдельно Вячеслав Федорищев отметил региональный проект по строительству крематориев и наведению порядка в ритуальном бизнесе.
27 октября 2025  16:12
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве и озвучил ряд кадровых изменений
153
Назначен куратор Самары
27 октября 2025  13:50
Назначен куратор Самары
212
Вячеслав Федорищев оценил на
27 октября 2025  13:46
Вячеслав Федорищев оценил на "неудовлетворительно" работу правительства региона
212
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
27 октября 2025  10:35
Заведующая Центральной городской библиотекой имени Крупской из Самары вышла в финал Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2025»
500
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
26 октября 2025  10:40
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспорта Самарской области с профессиональным праздником
653
Весь список