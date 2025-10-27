Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве и озвучил ряд кадровых изменений

156

В понедельник, 27 октября, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве.

Глава региона озвучил ряд кадровых изменений. В частности, глава Отрадного Владимир Чихирев переходит на работу в правительство Самарской области на должность помощника губернатора. На должность исполняющего обязанности главы Отрадного Вячеслав Федорищев рекомендовал Георгия Выводцева, который в данный момент работает главой администрации Куйбышевского района. Ильдар Галиев, работавший заместителем главы минсельхоза, становится помощником губернатора по развитию Сызранского района и г.о. Сызрань. Вице-губернатор Вячеслав Романов по совместительству будет исполнять функции куратора г.о. Самара.

Губернатор напомнил, что утверждены основные направления деятельности правительства - программа развития, которая была сформирована вместе с жителями, экспертным сообществом, бизнесом. «Самарская область активно участвует в реализации федеральных национальных проектов. Но есть еще региональная компонента. Поручал утвердить перечень региональных проектов с назначением ответственных должностных лиц за их реализацию. Первоочередные должны быть сформированы до 1 декабря 2025 года», - отметил он. В их числе - создание транспортно-логистического хаба с учетом инфраструктуры как РЖД, так и водных артерий, строительство нового здания речного вокзала в городе Самаре, развитие водного туризма как внутри Самарской области, так и с близлежащими регионами, строительство территории стрелки рек Волги и Самары, внедрение интеллектуальной транспортной системы, проектирование и строительство новых станций метрополитена в Самаре, программа «Самарские озера», создание базовой туристической инфраструктуры Самарской Луки, создание современного конгрессно-выставочного центра в рамках нового района города «Беспилотный». Проект, который будет на особом контроле главы региона, - это создание пяти фонтанов в год.

Отдельно Вячеслав Федорищев отметил региональный проект по строительству крематориев и наведению порядка в ритуальном бизнесе: «Полномочия по курированию данного вида деятельности, крематориев, а также кладбищ в Самарской области передаются в министерство градостроительной политики Самарской области. Лично курировать проект будет заместитель председателя правительства Грачев Андрей Андреевич, и в этой связи поручаю министерству создать государственное бюджетное учреждение «Крематорий» до 1 января 2026 года и сформировать реестр кладбищ Самарской области».

В рамках основной повестки на совещании подвели итоги рабочей поездки в Исаклинский район, рассмотрев бюджетные вопросы, развитие ЖКХ, дорожной инфраструктуры, сельского хозяйства, здравоохранения, системы образования, спорта, культуры, молодежной политики. Вячеслав Федорищев заслушал профильных министров. Особый акцент глава региона сделал на обеспечении безопасности в школах. Он поручил зампреду правительства Владимиру Кию совместно с управлением Росгвардии, управлением ФСБ дать рекомендации по регламенту прибытия служб безопасности при срабатывании «тревожных кнопок» в школах.

Еще одно поручение было дано министру спорта Самарской области Лидии Рогожинской в части программы создания в области фиджитал-центров. «У нас должен быть в Самарской области один центр областного значения, это не тот, который мы построили к форуму «Россия - спортивная держава», это принципиально другой масштаб. В крупных городах – Самара, Тольятти, Сызрань, Чапаевск - должны быть мощные, большие центры. В небольших городах тоже должны быть соответствующие профессиональные спортивные подразделения. Готовьте программу, 1 декабря показывайте ее территориальный и финансовый каркас, с 1 января 2026 года мы ее исполняем, завершаем в 2029 году», - поручил Вячеслав Федорищев.

Масштабная задача для министерства культуры области – создание нового музейного комплекса «Самара» на базе Самарского областного историко-краеведческого музея имени П.В. Алабина. «В первую очередь необходимо начинать перепроектирование с учетом цифровизации и большого количества интерактивных задач, которые мы хотим решать в этом музее», - отметил губернатор. Также в планах - капитальный ремонт областного художественного музея. Соответствующие задачи поставлены министру культуры региона Ирине Калягиной.

Что касается программы по созданию классов «Российские технологии», то их должны оборудовать в 41 школе. Закупить оборудование, по словам министра, планируется до конца этого года, сейчас идет согласование его перечня. Губернатор раскритиковал сроки согласования и поручил министру образования Самарской области Виктору Акопьяну представить уже сегодня вечером информацию по перечню школ, оборудования, необходимых ремонтных работ, бюджетной обеспеченности, квалификации преподавателей этих классов.

Также на совещании рассмотрели обращения граждан – как от жителей Исаклинского района, так и те, которые глава региона получает лично в мессенджере MAX. По итогам разбора ситуаций Вячеслав Федорищев поручил повысить оперативность информирования министров и глав муниципалитетов: центр управления регионом должен направлять им обращения в день поступления.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области