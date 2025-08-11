Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание: обращения граждан, инвестклимат, итоги работы в Кинель-Черкасском районе

Я нашел ошибку
Основной акцент оперативного совещания был направлен на обращения граждан. Традиционно этому вопросу уделяется большое внимание.
При пожаре погиб хозяин дома.
К сожалению в результате ДТП есть пострадавшие и погибшие.
Из-за падения дебета на водозаборной скважине. 
Руководитель ведомства ознакомился с работой поликлиники и пообщался с сотрудниками.
Приходите на набережную.
Участие могут принять все желающие при наличии медицинского допуска и покупке слота на любую дистанцию по выбору.
Фокус оптимизации был сосредоточен на ключевом процессе — наливе аммиака в железнодорожные цистерны.
Сегодня в региональном Правительстве прошло оперативное совещание под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Открывая совещание глава региона рассмотрел готовность школ к началу учебного года в части ремонта и отметил, что средства были своевременно доведены до муниципалитетов, однако не все ремонты завершены в установленный срок до 1 августа.

«В этом году на капремонт школ в Самарской области выделены значительные средства – гораздо большие, чем в предыдущие годы. Но не все муниципалитеты успели выполнить работы вовремя: в ряде районов вместо 1 августа сроки сдачи объектов перенесены на конец месяца, а кое-где – и на начало сентября. Предупреждаю, что при распределении субсидий муниципалитетам на капитальный ремонт школ в следующем году будем учитывать финансовую дисциплину этого года. Мы не будем наказывать жителей и сокращать финансирование муниципальных образований. Мы будем наказывать тех, кто не может организовать работу», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Первым вопросом повестки стало подведение итогов рабочего визита главы региона Вячеслава Федорищева и членов Правительства Самарской области в Кинель-Черкасский район.

«Очень полезный был выезд, полезный визит. Каждый, кто работал с нами на территории, для себя что-то почерпнул, что можно применить в целом в нашей работе, не только применительно к конкретному району. Поэтому практику продолжаем и на этой неделе посетим Рощинский», – сказал глава региона.

Губернатор поставил задачу: проработать вопрос и открыть в каждом муниципальном районе центр «Мой Бизнес», на базе МФЦ или предложить другие варианты размещения.

Вторым вопросом рассмотрели реализацию плана мероприятий по улучшению условий ведения бизнеса на территории Самарской области.

В начале года по итогам инвестиционного форума «Россия зовет» Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил разработать национальную модель целевых условий ведения бизнеса, которая включает в себя федеральный и региональный аспекты. Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк доложил, какая работа проводится в этом направлении в регионе.

Ранее глава региона ставил задачу к 2027 году поднять значения ключевых показателей инвестклимата в 1,5-2 раза. Сформирована «дорожная карта».

Основной акцент оперативного совещания был направлен на обращения граждан. Традиционно этому вопросу уделяется большое внимание.

Руководитель департамента информационной политики Самарской области Дина Черёмушкина доложила об исполнении поручений по обращениям граждан. Так в Самаре отремонтированы перила на лестнице рядом со школой №175; ликвидированы незаконные торговые ряды на ул. Солнечная, д. 16; произведена отсыпка асфальтной крошкой участка дороги на улице Травяная в районе «Загородного парка» в Самаре. До 30 августа будет проведен демонтаж ограждений, обустроены подходы к пешеходному переходу в поселке Мехзавод, рядом со школой №103. Дина Черёмушкина отметила, что в Сызрани начался ремонт остановочного пункта «Военный городок» Ремонт пола, крыши, штукатурку и покраску стен, установку лавочки для удобства пассажиров планируется сделать в срок до 16 августа.

Затем губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел ряд обращений граждан, поступивших в социальные сети.

Жители поселка Чемеричный в Сергиевском районе просят обустроить дорогу. После дождя она становится непроезжей на несколько дней. На прошлой неделе машина медицинской помощи, ехавшая к пациенту, застряла в грязи. Понадобился трактор.

«Это наши люди? Тогда дорогу теми мероприятиями, которые возможны, сделайте. Чтобы, когда любому человеку была необходима помощь, скорая приезжала», –сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к главе Сергиевского района Анатолию Екамасову.

Глава региона отметил, что много обращений поступает от жителей крупных городов области по поводу освещенности улиц: «Я прошу глав Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани подготовить предложения по развитию электросетевого хозяйства с точки зрения света: это вопросы освещенности, энергоэффективности – это целый комплекс вопросов».

С просьбой разобраться с отсутствием воды к главе региона обратились жители нескольких поселков Волжского района.

«Меня здесь напрягает в управленческом смысле то, что это не первый раз, когда об этом масштабном отключении в Волжском районе наше министерство не узнает из системы ЕДДС. Туда не поступает эта информация и, как следствие, реакция на очень важную проблему наших жителей не проходит качественно», — сказал Вячеслав Федорищев.

Глава Волжского района Александр Шарков доложил, что работы по восстановлению водоснабжения ведутся и завершатся до 1 сентября или раньше.

Родители школьников с. Печерское Сызранского района обратились к главе региона с просьбой вместе с ремонтом обновить и школьную мебель. Вячеслав Федорищев поручил министру образования Самарской области Виктору Акопьяну решить вопрос к началу учебного года.

Вячеслав Федорищев отметил также состояние речного вокзала в Самаре.

«Посещал речной вокзал на прошлой неделе: в очереди постоял, с людьми пообщался. Не должно быть в нашем городе-курорте в 2025 году такого состояния речной инфраструктуры. Конечно же, решение там должно быть капитальное. Мы его сделаем, выполним. Но банальные вещи: туристическая инфраструктура, комфортность нахождения, маршрутизация — они должны быть поправлены. Причем в кратчайшие сроки», - сказал Вячеслав Федорищев.

 

Фото:  пресс-служба правительства Самарской области

 

