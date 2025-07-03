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Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан

3 июля 2025 20:31
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Женщины обратились к главе региона в ходе мероприятия, посвященного Дню ветеранов боевых действий.

Сегодня, 3 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с жителями областного центра – Валентиной Викторовой и Надеждой Аверьяновой, обратившимися к главе региона в ходе мероприятия, посвященного Дню ветеранов боевых действий.
Мать участников специальной военной операции Надежда Аверьянова обратилась к губернатору с вопросом об обеспечении медицинской помощи бойцам, находящимся в отпуске, в лечебных учреждениях Самарской области. В ходе беседы руководитель области подчеркнул приоритетность поддержки защитников Отечества и их семей.

Председатель Самарской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» Валентина Викторова инициировала рассмотрение возможности компенсации расходов на проезд ветеранов к местам санаторно-курортного лечения, а также получения направлений на реабилитацию в Центр восстановительной терапии для воинов - интернационалистов имени М.А. Лиходея (санаторий «Русь»).

«Сейчас проезд не оплачивается, хотя Совет Федерации выделяет квоты на путевки. В этом году у нас восемь квот, по которым едут шестеро – именно солдаты, которые проходили воинскую службу в Афганистане. Им никто не оплачивает проезд», – пояснила она.
На личном приеме граждан Вячеслав Федорищев выразил благодарность всем, кто защищал и продолжает защищать Отечество, подает пример, воспитывает подрастающее поколение и чтит воинские традиции России.

«Мы сделаем все, чтобы поддержать инициативы ветеранов, особенно в этот непростой для страны период. Роль ветеранских организаций сегодня крайне высока», – подчеркнул глава региона.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты Самара

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