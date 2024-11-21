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Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области
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Вячеслав Федорищев принял участие в заседании коллегии Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области

21 ноября 2024 17:11
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Глава региона поздравил сотрудников и ветеранов налоговой службы с профессиональным праздником и поблагодарил каждого, кто своим опытом заслужил авторитет и продолжает делиться знаниями с коллегами.

В четверг, 21 ноября, в Правительстве Самарской области состоялось заседание коллегии Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области. В мероприятии, посвященном празднованию Дня работников налоговых органов Российской Федерации, принял участие губернатор Вячеслав Федорищев.

Сегодня налоговые органы РФ – это одна из эффективных структур государственного управления, которая выступает надежной опорой, обеспечивая реализацию экономической и социальной политики, а также способствуя выполнению конституционных прав граждан на образование, медицинское обслуживание, своевременную выплату заработной платы и пенсий.

Глава региона поздравил сотрудников и ветеранов налоговой службы с профессиональным праздником и поблагодарил каждого, кто своим опытом заслужил авторитет и продолжает делиться знаниями с коллегами.

«За годы своего существования налоговая служба прошла нелегкий путь становления, реорганизаций и модернизации. И на всех этапах развития налоговые органы стояли на страже интересов государства, выполняли важные задачи экономического и социального значения. Важно отметить, что на протяжении последних десятилетий российская налоговая система непрерывно совершенствовалась. Укрепились ее базовые принципы – справедливость, доступность, удобство для налогоплательщиков. Президент России Владимир Владимирович Путин уделяет большое внимание укреплению основ правового государства. Справедливая налоговая система – неотъемлемая его часть», – сказал руководитель области.

Губернатор подчеркнул, что налоговая служба справедливо считается одним из наиболее эффективных звеньев обеспечения стабильного функционирования финансовой системы страны, гарантом ее экономической безопасности, опорой государства в решении целого комплекса актуальных социальных проблем, кузницей кадров, в том числе руководителей высокого уровня.

В налоговых органах Самарской области работают более 3-х тысяч квалифицированных сотрудников. От их внимания, непримиримости к нарушениям зависят наполнение бюджета страны, предпринимательская активность, инвестиционный климат и стабильность экономики РФ.

«Вы решаете очень сложные, ответственные, исключительно важные для государства и общества задачи. И тем самым обеспечиваете возможность направлять средства на развитие экономики и повышение качества жизни граждан, – акцентировал Вячеслав Федорищев. – Ваши профессиональное отношение к работе и внедрение новых информационных технологий позитивно влияют на рост качества предоставляемых услуг. Сокращаются сроки проведения мероприятий налогового контроля, а значит, более эффективно обеспечиваются гарантии прав и свобод людей и бизнеса. Уверен, такой подход и впредь будет обеспечивать прозрачность и четкость налоговой политики».

На заседании коллегии было отмечено, что за 10 месяцев 2024 года в консолидированный бюджет РФ по региону поступило более 1-го триллиона рублей, что на 245,7 миллиардов рублей или на 32,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Это обеспечило региону второе рейтинговое место в Приволжском федеральном округе по общему объему поступлений.

Также Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области уделяет особое внимание исполнению доходов консолидированного бюджета региона. Это комплексная работа, которая включает в себя корректное и объективное планирование доходов. За 10 месяцев бюджетные назначения регионального бюджета исполнены на 103,9%.

Глава региона подчеркнул: налоговая служба всегда показывала пример опережающего подхода в государственном управлении в части цифровых платформ, цифровизации и, как следствие, более эффективного управления данными отраслями.

Отдельно Вячеслав Федорищев отметил деятельность налоговиков в поддержке участников специальной военной операции: «Вашим трудом создается финансовая основа для опережающего развития региона, укрепления тыла, что в условиях проведения специальной военной операции является одним из решающих факторов победы. Я знаю, что многие сотрудники, руководители объединялись и оказывали помощь так, что об этом никто даже и не знал. Это очень важно, когда мы все, работая на своих местах, еще и зная, как непросто нашим ребятам – защитникам, какая ситуация на самом деле, делаем все возможное для победы. И вы, ваш коллектив и ваши сотрудники не раз демонстрировали именно такой подход. Спасибо вам за это!»

Сотрудники УФНС по Самарской области пять раз доставляли гуманитарные грузы в приграничную зону специальной военной операции. Сумма оказанной помощи составила почти 3 миллиона рублей.

По поручению Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова участников заседания поздравил главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов.

«Вы слаженно и четко выполняете важнейшие государственные задачи, вносите значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и всего Приволжского федерального округа. Регулярные пополнения в бюджеты всех уровней напрямую влияют на укрепление экономики, эффективную реализацию национальных проектов и масштабных программ, направленных на повышение благосостояния и уровня жизни граждан, стратегических целей, обозначенных Президентом РФ. Сегодня для всего нашего общества приоритетом является всестороннее содействие успешному проведению специальной военной операции. Сотрудники управления проводят многоплановую работу по поддержке защитников Отечества и их семей. Особые слова благодарности ветеранам налоговой службы, которые своим трудом и профессионализмом заложили основу для формирования современной высокотехнологичной структуры. Важно, что накопленный уникальный опыт бережно передается молодому поколению налоговиков», – говорится в приветственном адресе.

Руководитель УФНС по Самарской области Кирилл Князев заверил, что служба и дальше будет работать в интересах региона и его жителей.

«Готовы к выполнению новых амбициозных задач на благо нашего региона и страны. Служу России!» – сказал глава ведомства.

На заседании отличившимся сотрудникам налоговой сферы вручили федеральные и региональные награды. Среди них – заместитель начальника межрайонной инспекции ФНС России № 1 по Самарской области Оксана Тимощенко. Специалист на протяжении 16 лет трудится в налоговых органах, куда пришла работать сразу после окончания вуза.

«Я решила, что налоговая – это мое, – поделилась Оксана Тимощенко. – Приятно, что жители Самарской области являются ответственными налогоплательщиками и понимают важность своевременной оплаты налогов, поскольку это вклад каждого в развитие региона, в развитие нашей страны».

Теги: Акценты Самара

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