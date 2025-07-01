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Вячеслав Федорищев принял участие в торжествах в честь ветеранов боевых действий

1 июля 2025 15:23
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В Самарской области впервые официально отметили День ветеранов боевых действий.

Во вторник, 1 июля, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню ветеранов боевых действий. 

В этом году регион впервые официально отмечает эту памятную дату.  Она была установлена Законом Самарской области от 23 мая 2025 года по инициативе ветеранских организаций, включая Ассоциацию ветеранов СВО.

Торжественное мероприятие прошло в Самаре на площади Памяти у мемориала самарцам, погибшим в необъявленных войнах. В нем участвовали представители областных властей, депутаты, ветераны и жители города.

Губернатор подчеркнул важность этой даты для сохранения памяти о подвиге защитников Отечества: «Этот день позволяет нам отдать дань уважения всем, кто с честью выполнял воинский долг – в Афганистане, на Северном Кавказе, в ходе специальной военной операции. Вечная память павшим героям».

Федорищев также отметил, что праздник объединил поколения и стал поводом подумать о сегодняшних защитниках Отечества: «О том, что мы еще можем сделать для того, чтобы они точно знали, что дома в тылу спокойно, тыл надежен, и выполняли свою боевую задачу так, как она поставлена нашим Верховным Главнокомандующим».

На мероприятии глава региона возложил цветы к мемориалу и вручил Благодарности Губернатора Самарской области активистам ветеранских организаций. «Очень большая честь стоять с вами в одном ряду. За этот год мне удалось со многими познакомиться лично и узнать героическую историю многих достойнейших представителей Самарской области, которые выбрали для себя путь служения русскому народу, служения нашей стране», - отметил Вячеслав Федорищев.

Среди награжденных – участник СВО Александр Сучаев, получивший ранение в 2023 году. «Я и слово «моя» не говорю – она наша. Все мы делаем одно дело – защищаем. Сейчас гуманитарной помощью занимаемся, стараемся как-то помочь ребятам, кто сейчас защищает интересы нашей родины», – сказал ветеран.

Установление памятной даты стало важным шагом в признании заслуг всех поколений воинов-самарцев. Как отметили участники церемонии, такие инициативы укрепляют связь между ветеранами разных лет и воспитывают патриотизм у молодежи.

 

Фото:   Иван Макеев

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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