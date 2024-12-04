Вячеслав Федорищев принял участие в совещании под председательством Игоря Комарова

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4 декабря 2024 года в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров в режиме видеоконференции провел совещание с высшими должностными лицами регионов по актуальным вопросам общественно-политического и социально-экономического развития субъектов Федерации округа. Участие в совещании принял губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В числе основных тем – новый электоральный цикл и подготовка к предстоящему Единому дню голосования 2025 года. Полпред напомнил, что в ПФО планируется избрать глав трех регионов: Татарстана, Чувашии и Пермского края. Одновременно пройдут кампании по выборам депутатов представительных органов семи административных центров и массовые муниципальные выборы. Важно создать в регионах округа условия для легитимности и прозрачности предстоящих выборов, обеспечения общественно-политической стабильности.

В ходе совещания полпред уделил внимание и вопросам социально-экономического развития. Одной из важных задач в настоящее время является интеграция участников СВО в мирную жизнь, экономку и соцпроекты, оказание комплексной поддержки семьям военнослужащих.

На особом контроле аппарата полномочного представителя Президента – реализация 14-ти национальных проектов, инициированных Главой государства Владимиром Путиным. Особое внимание полпред обратил на реализацию нацпроектов «Образование» и «Здравоохранение». Игорь Комаров призвал глав регионов ПФО усилить контроль за их исполнением в установленные сроки. Также с 2025 года на личном контроле глав регионов должна будет быть реализация 5-ти новых национальных проектов, о которых в Послании Федеральному собранию заявил Глава государства. Это «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных» и «Молодежь России».

Отдельным блоком на совещании обсуждались вопросы готовности объектов ЖКХ к отопительному сезону 2024-2025 годов и реализации реформы ТКО в округе. Полномочный представитель поручил главам регионов принять действенные меры по безаварийному прохождению сезона и устранению недочетов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

В завершение совещания Игорь Комаров остановился на реализации окружных общественных проектов и акцентировал внимание на продолжении воспитательной работы с детьми и молодежью в рамках взаимодействия с «Движением Первых», Росмолодежью, РСМ, Российскими студотрядами и Российским обществом «Знание». Полпред отметил, что в следующем году стартует новый проект ПФО для работающей молодежи, который предусматривает спортивные и интеллектуальные соревнования в рамках регионального и окружного этапов. Участниками станут работники предприятий реального сектора экономики.

Еще одним важным событием для Приволжского федерального округа Игорь Комаров назвал выход Перми в пятерку финалистов Всероссийского конкурса «Молодёжная столица России – 2025». Полпред отметил, что у столицы Прикамья как крупного промышленного и молодежного центра, есть все шансы на победу. В декабре пройдет финальное голосование, где жители России выберут победителя. «Молодёжная столица России –2025» будет определена в конце года по итогам всех конкурсных этапов. Игорь Комаров призвал губернаторов и их регионы поддержать Пермь в борьбе за это звание, дающее приоритетное право на проведение крупных федеральных конкурсов для молодежи всей России, развитие городской и туристической инфраструктуры, повышение рейтинга инвестиционной привлекательности региона.

В ходе совещания с высшими должностными лицами были затронуты и другие актуальные вопросы, которые находятся на контроле аппарата полномочного представителя, в том числе меры поддержки военнослужащих, межнациональные отношения, реализация программы «Национальная система пространственных данных».

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО