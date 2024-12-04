Я нашел ошибку
Главные новости:
Тарифы разделились на три диапазона.
В губернии установлены тарифы на электроэнергию для населения на 2025 год
В продолжение футбольной темы Вячеслав Федорищев отметил высокий уровень футбола, который показали КС в матче с "Зенитом".
Вячеслав Федорищев в прямом эфире федерального канала ответил на главные вопросы о самарском футболе
Особое внимание полпред обратил на реализацию нацпроектов «Образование» и «Здравоохранение».
Вячеслав Федорищев принял участие в совещании под председательством Игоря Комарова
В Самаре ночью -2, -4°С, днем -1, -3°С. Местами гололедица.
5 декабря в регионе местами небольшой снег, до -6°С
В этот день, в культурно-развлекательном центре «Звезда» состоится патриотический концерт, посвященный подвигам, совершенным настоящими Героями.
В Самаре 9 декабря отметят День Героев Отечества
В конкурсном отборе приняли участие семьи ветеранов СВО из 80 регионов страны.
В Москве самарская семья ветерана СВО выиграла в номинации «Спортивная семья» премии «Семья Защитников Отечества»
Он отправился в путь по самарским трассам, пока без пассажиров.
Новый электробус «Генерал» вышел на обкатку в Самаре
Уже пятый год получателями новогодних подарков станут не только дети, но и граждане старшего поколения 60+, нуждающиеся в помощи и заботе.
Ёлки желаний, установлены по всей Самарской области
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 106.19
-0.99
EUR 112.02
-0.78
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«ЗИМ Галерея»: выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о феномене текстильного искусства
Заключительная лекция цикла «История советской комедии в трех лицах» пройдет в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Вячеслав Федорищев принял участие в совещании под председательством Игоря Комарова

4 декабря 2024 16:24
91
Особое внимание полпред обратил на реализацию нацпроектов «Образование» и «Здравоохранение».

4 декабря 2024 года в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров в режиме видеоконференции провел совещание с высшими должностными лицами регионов по актуальным вопросам общественно-политического и социально-экономического развития субъектов Федерации округа. Участие в совещании принял губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

В числе основных тем – новый электоральный цикл и подготовка к предстоящему Единому дню голосования 2025 года. Полпред напомнил, что в ПФО планируется избрать глав трех регионов: Татарстана, Чувашии и Пермского края. Одновременно пройдут кампании по выборам депутатов представительных органов семи административных центров и массовые муниципальные выборы. Важно создать в регионах округа условия для легитимности и прозрачности предстоящих выборов, обеспечения общественно-политической стабильности.

В ходе совещания полпред уделил внимание и вопросам социально-экономического развития. Одной из важных задач в настоящее время является интеграция участников СВО в мирную жизнь, экономку и соцпроекты, оказание комплексной поддержки семьям военнослужащих.

На особом контроле аппарата полномочного представителя Президента – реализация 14-ти национальных проектов, инициированных Главой государства Владимиром Путиным. Особое внимание полпред обратил на реализацию нацпроектов «Образование» и «Здравоохранение». Игорь Комаров призвал глав регионов ПФО усилить контроль за их исполнением в установленные сроки. Также с 2025 года на личном контроле глав регионов должна будет быть реализация 5-ти новых национальных проектов, о которых в Послании Федеральному собранию заявил Глава государства. Это «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры», «Экономика данных» и «Молодежь России».

Отдельным блоком на совещании обсуждались вопросы готовности объектов ЖКХ к отопительному сезону 2024-2025 годов и реализации реформы ТКО в округе. Полномочный представитель поручил главам регионов принять действенные меры по безаварийному прохождению сезона и устранению недочетов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

В завершение совещания Игорь Комаров остановился на реализации окружных общественных проектов и акцентировал внимание на продолжении воспитательной работы с детьми и молодежью в рамках взаимодействия с «Движением Первых», Росмолодежью, РСМ, Российскими студотрядами и Российским обществом «Знание». Полпред отметил, что в следующем году стартует новый проект ПФО для работающей молодежи, который предусматривает спортивные и интеллектуальные соревнования в рамках регионального и окружного этапов. Участниками станут работники предприятий реального сектора экономики.

Еще одним важным событием для Приволжского федерального округа Игорь Комаров назвал выход Перми в пятерку финалистов Всероссийского конкурса «Молодёжная столица России – 2025». Полпред отметил, что у столицы Прикамья как крупного промышленного и молодежного центра, есть все шансы на победу. В декабре пройдет финальное голосование, где жители России выберут победителя. «Молодёжная столица России –2025» будет определена в конце года по итогам всех конкурсных этапов. Игорь Комаров призвал губернаторов и их регионы поддержать Пермь в борьбе за это звание, дающее приоритетное право на проведение крупных федеральных конкурсов для молодежи всей России, развитие городской и туристической инфраструктуры, повышение рейтинга инвестиционной привлекательности региона.

В ходе совещания с высшими должностными лицами были затронуты и другие актуальные вопросы, которые находятся на контроле аппарата полномочного представителя, в том числе меры поддержки военнослужащих, межнациональные отношения, реализация программы «Национальная система пространственных данных».

 

Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Бывшего мусорного оператора Самарской области оштрафовали на 100 миллионов за картельный сговор
4 декабря 2024  13:10
Бывшего мусорного оператора Самарской области оштрафовали на 100 миллионов за картельный сговор
298
парки Самары начали подготавливать к Новому году
4 декабря 2024  10:16
Парки Самары начали подготавливать к Новому году
188
Перед заседанием СГД он в больнице навестил семиклассника, который накануне пострадал в результате школьного конфликта.
3 декабря 2024  18:19
Вячеслав Федорищев поднял вопрос миграционной политики на заседании Самарской Губдумы
463
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня Неизвестного солдата
3 декабря 2024  14:00
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня Неизвестного солдата
496
Губернатор Самарской области обратился к жителям региона по случаю Дня инвалидов
3 декабря 2024  13:57
Губернатор Самарской области обратился к жителям региона по случаю Дня инвалидов
494
Весь список