Вячеслав Федорищев принял участие в Международном форуме «БИОПРОМ»

167

6 октября в Геленджике открыл свою работу Международный форум «БИОПРОМ: промышленность и технологии для человека». В нем принимает участие делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым.

Мероприятие проходит на площадке многофункционального культурно-делового центра «Геленджик Арена». Форум собрал более 100 ведущих компаний отрасли медицины, фармацевтики, пищевой индустрии, косметики и ритейла, представителей научного сообщества и государственных структур, а также иностранные делегации.

Центральным событием программы стала стратегическая сессия форума БИОПРОМ-2025 «Технологии для жизни» с участием помощника Президента РФ Андрея Фурсенко, заместителя Председателя Совета Федерации Инны Святенко, первого заместителя Председателя Правительства РФ Дениса Мантурова, заместителя Председателя Государственной Думы Ирины Яровой, министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, членов Самарской делегации и других представителей бизнес и экспертного сообщества.

Денис Мантуров зачитал приветствие Президента России Владимира Владимировича Путина участникам форума, в котором глава государства отметил значимость мероприятия для развития отечественной биоиндустрии и широкого внедрения передовых технологий в различных сферах жизни.

«Сегодня развитие наук о жизни и связанных с ними прикладных направлений во многом определяет здоровье людей, их экологическое благополучие. Имею в виду широкое внедрение передовых технологий в медицине, сельском хозяйстве, в сфере продовольственной безопасности страны», – подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства также указал на важность нового национального проекта «Технологическое обеспечение биоэкономики», целью которого является объединение усилий власти, бизнеса и науки для создания инновационных продуктов, локализации полного цикла производства и подготовки квалифицированных кадров для биоиндустрии.

В ходе дискуссии участники обсудили вопросы повышения качества и доступности медицинской помощи, стимулирования развития медицинской инфраструктуры, разработки инновационных препаратов и других технологий, направленных на улучшение здоровья и увеличение продолжительности жизни россиян.

Так, Денис Мантуров подчеркнул, что Россия уже обладает базовыми элементами биоэкономики, среди них наработки в биофармацевтике и биомедицине, в сегменте органической косметики, промышленных, аграрных и пищевых биотехнологий.

«Считаем, что биоэкономика – это все виды научной, технологической и экономической деятельности, которые опираются на современные биотехнологии и использование возобновляемого биологического сырья», – добавил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Глава Минпрома рассказал о ключевых проектах в области технологического суверенитета. Среди них он отметил планы по запуску в Особой экономической зоне «Тольятти» первого в России производства ксантановой камеди. Этот стратегический биотехнологический продукт используется в нефтегазовой, химической, фармацевтической и пищевой промышленности, а также в сельском хозяйстве.

Напомним, соглашение о реализации проекта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Инвестиции превысят 40 млрд рублей.

«Уверен, что сегодня биоэкономика и биотехнологии – это основа нового витка индустриального развития нашей страны и создания технологического суверенитета, – подчеркнул Вячеслав Федорищев. – Национальный проект технологического лидерства «Биоэкономика», разработанный по решению Владимира Владимировича Путина, находится в зоне особого внимания в работе комиссии Госсовета по направлению «Промышленность», которую возглавляю».

В свою очередь, министр сельского хозяйства Оксана Лут обозначила приоритеты развития биотехнологий в АПК.

«Мы можем выращивать все, что угодно. Уже построены первые банановые теплицы… Мы против генной модификации в сельском хозяйстве, но в медицине эти технологии уже успешно применяются. Быстро меняется климат, нам надо реагировать», – подчеркнула Оксана Лут.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко представил концепцию развития медицины, основанную на цифровых технологиях и персонализированном подходе.

«У нас направленность на лечение, инвазивные методы, профилактика заболеваний, правильное питание, обеспечение долголетия на этапе рождения человека, ранняя диагностика заболеваний. Все это делается с учетом экономической эффективности. У нас концепция 6С: код, химия, клетки, персональные медицинские помощники, вычисления. Нужны новые регуляторные решения в медицине», – заявил он.

Подробнее вопросы технологического обеспечения биоэкономики обсудили на совместном заседании Координационного совета по промышленности Минпромторга России и Координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции при Правительственной комиссии по импортозамещению. Участники рассмотрели профильный нацпроект и стратегию развития сферы до 2035 года и на перспективу – до 2050 года.

Глава Минпромторга подчеркнул, что по ним идет масштабная работа: свои предложения вносят регионы, бизнес, профильные эксперты.

«Нам предстоит полностью сформировать законодательный и нормативный фундамент биоэкономики, – объяснил конечную цель министр. – Обеспечить развитие сквозных и междисциплинарных технологий. Выстроить инфраструктуру отрасли, научную и производственную базу. Задействовать весь финансовый инструментарий господдержки – от научно-исследовательских работ и прикладных разработок до стимулирования спроса на новую продукцию».

Губернатор подчеркнул, что в Самарской области биотехнологии активно развиваются. «В частности, есть разработки и проекты в биомедицине, биофармацевтике и промышленных биотехнологиях. В прошлом году в регионе был создан инновационный кластер медицинских и фармацевтических технологий с участием 65 организаций. Активно работают в направлении биотехнологий наши ведущие вузы», – акцентировал Вячеслав Федорищев.

На БИОПРОМе самарская делегация представила возможности региона в сфере биотехнологий, пищевой промышленности и фармацевтики. Так, например, свой потенциал продемонстрировал самарский завод по производству фармацевтических капсул полного цикла, а также крупнейший производитель БАДов, витаминов и спортивного питания. Он – единственный в России. Региональный бизнес также презентовал инновационный дыхательный тренажер нового поколения, основанный на принципах биотехнологий и физиологического контроля дыхания.

Представленные на международном форуме проекты демонстрируют, как Самарская область становится центром инноваций и биотехнологического лидерства России, объединяя усилия бизнеса, науки и власти ради здоровья нации и технологического суверенитета страны.

На площадке международного форума также прошли переговоры с потенциальными партнерами.

«Закладываем фундамент для нашей дальнейшей работы как в Самарской области, так и на уровне комиссии Госсовета», – резюмировал глава Самарского региона.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области