Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по обеспечению рынка труда кадрами под потребности региональной экономики

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В среду, 22 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание с членами регионального Правительства.

В повестке – вопросы организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и ситуации на рынке труда, а также обращения жителей региона.

Началось совещание с новых кадровых назначений. Губернатор представил присутствующим министра строительства Самарской области Александра Фомина. Еще одно решение – назначение на пост министра по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области Рената Валиуллина.

«У Рената Рифовича серьезный послужной список. Он работал в органах следствия Самарской области, в Северо-Кавказском федеральном округе, в Саратовской области, – отметил глава региона. – Уверен, что знания, обширный опыт работы по расследованию уголовных дел, в том числе в сфере коррупции, помогут в работе, усилят нашу команду».

По первому вопросу повестки доложил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов.

В настоящее время в реестр межмуниципальных маршрутов внесено 203 маршрута, из них 131 пригородный и 72 междугородных, а фактически перевозки осуществляются по 168. По словам руководителя профильного ведомства, на остальные маршруты, открытые по просьбам жителей, при проведении конкурсов перевозчики не подавали заявки ввиду их нерентабельности из-за низкого перспективного пассажиропотока.

Глава региона подчеркнул: в Самарской области автобусный вид транспорта является одним из основных для жителей. «На него приходится почти 40% пассажирских перевозок. Важно, чтобы услуги были доступными, безопасными и комфортными», – сказал Вячеслав Федорищев.

Губернатор поручил профильному министерству проанализировать каждый действующий и отмененный маршрут, а также провести пресс-конференцию, чтобы дать исчерпывающие ответы общественности.

«Возьмите в Центре управления регионом все данные: по каким маршрутам, какие были обращения. Там большой массив», – пояснил руководитель области.

Также на совещании участники обсудили ситуацию на рынке труда. Как отметил губернатор, в регионе, с одной стороны, практически отрицательная безработица: во многих отраслях достаточно специалистов и отсутствуют проблемы с трудоустройством, а с другой стороны, «занятость должна коррелировать со структурой экономики, с потребностями завтрашнего дня».

По информации врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольги Фурсовой, зафиксирован стабильно низкий уровень безработицы – 0,3% при численности безработных граждан 4,7 тыс. человек. Кадровая потребность региональных предприятий составляет более 34 тыс. вакансий.

«Основная кадровая потребность заявлена в промышленности – 24%, по 13% вакансий приходится на сферу здравоохранения, а также транспортировки и хранения, – подчеркнула руководитель министерства. – В число самых востребованных профессий входят медицинская сестра, инженер и различные рабочие профессии, в том числе слесарь механосборочных работ, электромонтер, электрогазосварщик».

На совещании глава региона дал ряд поручений по трансформации рынка труда в Самарской области.

«Подготовьте план мероприятий, по-настоящему влияющих на наш рынок труда. Причем полного цикла. Первое – начать с образования», – сказал губернатор, поручив провести ревизию в части эффективности подготовки кадров вузами и ссузами в соответствии с запросами экономики региона, актуальности образовательных программ и сотрудничества с предприятиями.

Кроме того, руководитель области поставил задачу по подготовке актуального плана по потребностям предприятий в кадрах на год, в том числе определению перспективной потребности на новых предприятиях.

Как отметил губернатор, действенным инструментом на рынке труда являются ярмарки вакансий, но в современном мире побеждает цифровое пространство. Такое направление необходимо развивать, внедрять современные и удобные инструменты, методики.

«Есть офисы «Работа России». Есть соответствующий портал, –отметил Вячеслав Федорищев. – Я не уверен, что мы достаточно сделали, как регион, для того, чтобы любой житель Самарской области точно знал, куда ему прийти в цифровом пространстве или физически».

Также глава региона поручил проанализировать ситуацию на предприятиях, которые планируют высвобождать сотрудников, выяснить, насколько такие решения обоснованы и не нарушаются ли законные права работников, заранее продумать вопрос трудоустройства людей.

Отдельное внимание участники совещания уделили ужесточению требований привлечения иностранной трудовой силы, в том числе вопросу повышения стоимости патентов, а также квотирования в рамках отраслей экономики.

Решить проблему ограниченности трудовых ресурсов призван и новый национальный проект «Кадры», который запущен с 2025 года по решению Президента РФ Владимира Путина. Также в текущем году новым направлением работы ведомства станет участие в проекте Агентства стратегических инициатив под названием «Время жить в России».

В завершение совещания участники рассмотрели обращения жителей региона.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области