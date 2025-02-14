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Вячеслав Федорищев поручил разработать мастер-план развития поселка Рощинский

14 февраля 2025 22:58
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Планируется, что за пять лет на развитие территории направят не менее 3 млрд рублей.

В течение трех месяцев подготовят мастер-план развития поселка Рощинский, а финансирование программы будет отдельной строкой отражено в региональном бюджете. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев заявил в пятницу, 14 февраля, во время посещения военного городка и общения с близкими военнослужащих.

Планируется, что за пять лет на развитие территории направят не менее 3 млрд рублей. В первую очередь средства пойдут на модернизацию коммунальной инфраструктуры, обеспечение жителей качественной водой, на реконструкцию и создание социальных объектов.

Финансирование Рощинского в областном бюджете отразят отдельной строкой, заверил Вячеслав Федорищев. Это решение будет обсуждаться в конце февраля на заседании Самарской губернской думы.

"Деньги немаленькие, но и регион у нас сильный. Поэтому мы такое решение приняли", - подчеркнул губернатор.

Концепцию того, как будет развиваться территория и как она изменится через пять лет, отразят в мастер-плане развития Рощинского. Он должен быть подготовлен в течение трех месяцев. такую задачу и. о. главы Волжского района Александру Шаркову поставил губернатор. Документ разработают совместно с жителями.

О том, что необходимо сделать уже в ближайшее время, говорили на встрече Вячеслава Федорищева с жителями. Так, после обращения по поводу отсутствия в поселке станции скорой помощи принято решение создать подстанцию на базе военного госпиталя. Через две недели в Рощинском приступит к работе бригада медиков: она сейчас формируется.

Также обсудили организацию автобусного маршрута Рощинский - Южный город. Он будет доставлять жителей в центральную районную больницу. Пробные рейсы запустят уже с марта.

Обсудили и масштабные планы по развитию спортивной инфраструктуры поселка. Планируется реконструировать хоккейную "коробку", а летом - перестелить газон на стадионе. Кроме того, совместно в Минобороны РФ обсуждается вопрос об организации бесплатных занятий для жителей в бассейне и спортивном зале спорткомплекса ЦСК ВВС.

Отдельно во время визита Вячеслав Федорищев и начальник ФГАУ "Управление имуществом специальных проектов" Министерства обороны РФ Михаил Ан обсудили будущее гарнизонного Дома офицеров.

Из-за аварийного состояния три года назад Дом офицеров закрыли. На месте решено проработать проект капремонта здания - он силами Минобороны предусмотрен на 2026-2027 год.

Помимо этого, в течение двух недель специалисты регионального Минстроя оценят техническое состояние здания. Если Дом офицеров можно безопасно эксплуатировать, то работу культурного центра, а также многочисленных творческих объединений, детских кружков и секций при нем возобновят.

"Не хочется не использовать такое важное имущество, если есть такая техническая возможность. С одной стороны, сохранить безопасность, с другой - вернуть сюда жизнь", - отметил губернатор.

Источник: СОВА

 

Фото:   Фото: Дмитрий Бурлаков/СОВА

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