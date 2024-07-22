Вячеслав Федорищев поручил расширить программу благоустройства дворовых и общественных пространств

98

В понедельник, 22 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание областного Правительства. В открытом режиме участники совещания обсудили ход работы по региональным составляющим нацпроектов, которые реализуются по решению Президента Владимира Путина. Отдельное внимание уделили региональной составляющей нацпроекта «Жилье и городская среда», а также анализу обращений жителей.

Врио начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Степанов, докладывая об оперативной обстановке на территории региона за неделю, подчеркнул: на водных объектах погибли 6 человек – все они купались в не предназначенных для этого местах. По информации руководителя ведомства, прорабатывается усиление патрулирования в опасных местах совместно с силами Государственной инспекции по маломерным судам и с привлечением поисково-спасательной службы.

В результате проверки, проведенной по поручению Вячеслава Федорищева, в области было выявлено 215 традиционно сложившихся мест отдыха у воды, которые не являются пляжами. В связи с этим глава региона поставил задачу главам муниципалитетов совместно с ответственными структурами взять ситуацию на строгий контроль: там, где купаться не разрешено, этого не должно происходить. Там, где возможно оборудовать пляжи, это необходимо реализовать в сжатые сроки. «Консультируйтесь с управлением МЧС, давайте здесь и сейчас усиливаться, не дожидаясь следующего купального сезона. Конкретные предложения, по каким зонам мы будем работать, каждого из глав прошу сегодня-завтра представить в администрацию, по остальным местам придется перекрывать это купание. Прошу работу построить достаточно быстро», — обратился руководитель области к главам.

Информацию о ходе реализации нацпроектов в Самарской области представил врио министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Глава региона обратил внимание на необходимость своевременного освоения средств по нацпроектам и подчеркнул: задержки необходимо нивелировать. «Необходимо обеспечить кассовое исполнение в соответствии с планами», — отметил Вячеслав Федорищев.

На оперативном совещании отдельно проанализировали ход реализации региональных составляющих нацпроекта «Жилье и городская среда».

Врио министра строительства Самарской области Алексей Веселов обозначил проблематику по строительству трех дорог с инженерной инфраструктурой в Самаре и Волжском районе, а также по обеспечению целевого показателя по вводу жилья и устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. 14 муниципальных образований региона завершили реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, в 9 муниципальных образованиях работа продолжается, при этом в рисковой зоне неисполнения показателей находятся Самара, Сызрань и Чапаевск. К решению вопроса подключается прокуратура области.

Также Алексей Веселов подчеркнул: перед регионом стоит задача не только завершить предыдущую программу, но и сформировать новую программу переселения из жилья, признанного аварийным после 2017 года. На территории Самарской области с 2017 по 2022 годы выявлено более 228 тыс. кв. м аварийного фонда, с 2022 года по настоящее время – еще почти 257 тысяч кв. м. На федеральном уровне подготовлены изменения в нормативно-правовые акты, устанавливающие новые требования и критерии программы. «Предстоит большая работа по приведению документов, регламентирующих решение проблемы аварийного жилья, в соответствие с новой нормативной базой. С коллегами из муниципальных образований данную работу уже начали», — отметил врио министра.

Руководитель областного министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Василенко доложил о ходе реализации программы «Формирование комфортной городской среды». В этом году в регионе планируется благоустроить 123 общественные территории и 234 двора, 3 пространства — в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. «Задача стоит максимальная – выполнить работы по благоустройству к 1 сентября. В октябре – предоставление исполнительной документации, и к 1 ноября кассовое освоение показать 100%, раньше установленных нацпроектом сроков – 1 декабря. Рисков не видим», – добавил Владимир Василенко.

Врио министра энергетики и ЖКХ региона отметил, что в результате проведения торгов на благоустройство дворов образовалась экономия средств – порядка 35 млн рублей. Кроме того, по поручению главы региона из областного бюджета было выделено дополнительно 265 млн рублей на благоустройство парков «Молодежный» и «Воронежские озера». Предполагается, что работы начнутся в этом году, а завершатся в следующем – в рамках двухлетнего контракта.

Глава региона поручил Анастасии Сорокиной, помощнику губернатора по урбанистике, в течение недели со специалистами посетить все объекты, где сейчас наводят порядок. «Там, где видите проблемы, сразу же информируйте об этом коллег в Правительстве», – обозначил задачу Вячеслав Федорищев. По его мнению, в программу благоустройства в рамках долгосрочной программы социально-экономического развития Самарской области нужно включать большее количество объектов. «Жду от вас предложений по тому, как мы будем расширять программу на последующие годы. Если жители поддержат, эти объекты мы дополнительно будем благоустраивать», – отметил руководитель области.

Отдельное внимание было уделено программе «Чистая вода». На сегодняшний день, отметил Владимир Василенко, введено 16 объектов. Из них по 11 – нет замечаний от надзорных ведомств по качеству воды. По остальным – работы ведутся. Еще минимум три объекта водоснабжения планируется ввести до конца текущего года.

«Что касается очистных сооружений и вообще реализации нацпроекта, полтора месяца назад зафиксировали проблемы», — подчеркнул Вячеслав Федорищев в отношении федерального проекта «Оздоровление Волги» и поручил Владимиру Василенко совместно с министерством строительства региона, надзорными ведомствами в течение этой недели посетить все объекты и через неделю представить исчерпывающую информацию по каждому. «Работу с подрядчиками, там, где они отстают, нужно вести более плотную, более жесткую», — акцентировал внимание глава региона.

В заключительной части оперативного совещания традиционно рассмотрели обращения граждан. «За неделю в систему «Инцидент менеджмент» и на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» поступило порядка 10,5 тысяч обращений», — сообщила и.о. руководителя Центра управления регионом Самарской области Дина Черемушкина. По ее словам, на прошлой неделе практически все муниципальные образования и органы исполнительной власти отработали сообщения, которые у них были «в долгах». «Мы установили для ряда обращений срочность, когда ответ дается в течение суток или двух, и для всех остальных по вашему поручению максимальный срок ответа – пять суток», — сообщила она главе региона.

Также участники разобрали конкретные обращения жителей. Так, в селе Выселки Ставропольского района необходимо строительство новой врачебной амбулатории. Как доложил врио министра здравоохранения региона Армен Бенян, на строительство модульной врачебной амбулатории из областного бюджета выделено 34 млн рублей. Старое аварийное здание снесено, с сентября по ноябрь будут проведены все строительные работы и благоустройство. До 15 декабря планируется получить лицензию и начать предоставлять медицинскую помощь. Пока же в селе будет работать передвижной мобильный комплекс с врачебно-сестринской бригадой. Вячеслав Федорищев поручил взять ход работ на контроль, чтобы сроки были выдержаны: «Благоустройство, подъездная дорога, освещение, а самое главное – обеспечение специалистами — все должно быть выполнено в срок».

Жители Самары пожаловались на состояние дороги на ул. Александра Матросова. По сообщению главы г.о. Самара Елены Лапушкиной, отремонтировать эту дорогу планируется до 28 августа текущего года, подрядчик уже приступил к работам на объекте.

Жители поселка Новокашпирский сообщили о плохом состоянии теплоизоляции сетей. Глава Сызрани Анатолий Лукиенко доложил, что часть теплотрассы 24 м уже заменена и до 10 августа этот участок теплоизолируют. Руководитель области поручил главе Сызрани взять вопрос на личный контроль. Качество работ глава региона намерен оценить лично в ходе рабочей поездки в Сызрань.