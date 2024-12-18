Вячеслав Федорищев поручил Правительству СО разработать Стратегию развития региона до 2036 года

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В среду, 18 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание с региональной командой Правительства, посвященное развитию Самарской области до 2036 года. Глава региона дал ряд поручений и обозначил принципы работы команды на ближайшие полтора года.

Вячеслав Федорищев напомнил: система стратегического планирования страны определена Федеральным Законом № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». За последние полгода в регионе вместе с жителями вырабатывались программные документы среднесрочного характера, в частности утверждена программа развития Самарской области на ближайшие 5 лет. Вместе с тем, подчеркнул губернатор, необходима долгосрочная стратегия.

«Я поручаю подготовить сначала концепцию, а потом проект стратегии социально-экономического развития региона до 2036 года, заложив в нее принципы, чтобы учесть ошибки и свои, и других, и при этом документ сделать полезным», — поручил глава региона.

Стратегия, считает Вячеслав Федорищев, должна быть монументальная с точки зрения правильного анализа сильных и слабых сторон, возможностей, потенциала, образа будущего. «Наш образ будущего – это наш образ прошлого. Мы должны вернуться в тройку сильнейших регионов страны. С расписанными конкретными целями и описанием механизмов, как мы этого будем достигать по ключевым направлениям социально-экономического развития, и при этом еще и механизмов гибких на случай возникновения тех или иных «черных лебедей». По сути, с вами мы делаем не талмуд двухсотстраничный — мы делаем в полном смысле стратегию развития региона на долгосрочную перспективу. Горизонт планирования — 12 лет», — пояснил он.

Стратегия пройдет широкое общественное обсуждение — буквально народное голосование, будет утверждена как закон Самарской области и возможности поменять ее тактически – не будет. «Да, конечно, опция скорректировать стратегию должна быть, но только, к примеру, по коллективному мнению депутатов Самарской областной думы, такому весомому. А мы, чиновники, в нашей привычке сдвигать вправо, объяснять, не исполнять, отказываться от своих обязательств, такой возможности иметь не будем», — сказал Вячеслав Федорищев.

Программа социально-экономического развития региона до 2029 года также должна обрести свой прикладной документ – «Основные направления деятельности Правительства Самарской области на период до 2029 года».

«Мы его дошлифовываем, через себя пропускаем, людям показываем, утверждаем и не меняем 5 лет. Система показателей очень простая должна быть. Есть национальные цели, год, KPI, достижение результата, один ответственный в статусе либо замгубернатора, либо зампреда правительства. И смотрим раз в год. Понятная прозрачная система достижения и недостижения целей. Мы не меняем потом, если у нас не получается — просто понимаем, что не достигли», — обозначил принципы губернатор.

По словам главы региона, до конца следующей недели завершится утверждение архитектуры Правительства Самарской области на ближайшие полтора года. «Мы вводим формулу, которая называется «указы губернатора по достижению целей, поставленных в программе развития», ежегодные. Администрация губернатора по моему поручению сейчас разрабатывает такие цели. Министров прошу оказать содействие, потому что это важно, — обратился Вячеслав Федорищев к участникам совещания. — И здесь со стороны администрации губернатора я прошу ввести жесткий контроль. У нас не будет права на ошибку, у нас с вами — точно нет. Поэтому мы будем раз в квартал сверять нашу работу — то, что было не запланировано даже, а указано как необходимая цель достижения, как работа ведется. Я исхожу из того, что первый год у каждого из вас — и у меня тоже — испытательный срок. Мы сейчас договариваемся об этом и так и идем с 1 января. Относитесь, пожалуйста, к каждому дню, неделе, месяцу как к тому дню, когда вашу работу могут оценить и принять решение, исходя из вашей динамики. Поспешных выводов не будет. Я рассчитываю, что мы в таком составе через полтора года соберемся, когда завершится первый этап становления команды развития Самарской области (сейчас нулевой закончится, а первый будет). Знайте то, что объективный контроль, четко поставленные цели, объективный мониторинг, прямая обратная связь и честность — все это будет влиять на нашу с вами динамику».

При этом Вячеслав Федорищев сделал акцент: важны не только компетенции, опыт — без настоящего, человеческого отношения к людям ничего не получится, один такой негативный пример влияет на всю команду.

Глава региона призвал министров в новогодние праздничные дни провести анализ работы возглавляемого ведомства с учетом новых обозначенных подходов и предстоящих задач.

«Вы ответственны за выработку и проведение государственной региональной политики в одном из лучших (мы к этому стремимся) субъектов великой страны. Цели, которые перед вами поставлены людьми, Президентом, Правительством России, губернатором, не то что амбициозны — посмотрев на эти цели, вы подумаете, что они нереалистичны. Это не так. Они реалистичны. И мы будем с вами достигать их, — обратился Вячеслав Федорищев. — Работаем командой. Так вот у вас каждого должна быть команда людей — идеологических, понимающих, разных, сложных, опытных и не очень опытных, но креативных в каждом направлении. Давайте вот такой командой, уже сформировавшейся, завершим нулевой цикл и войдем в первый. Всех призываю то, что я сказал, хорошенько обдумать».

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области