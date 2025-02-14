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Вячеслав Федорищев получил высокий пост на федеральном уровне

14 февраля 2025 11:49
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Вячеслав Федорищев получил высокий пост на федеральном уровне

Глава Самарской области пошел на повышение. Имя Вячеслава Федорищева указано в распоряжении президента РФ, пишет 63.ру.

Документом, о котором идет речь, Владимир Путин утвердил состав Президиума Государственного Совета Российской Федерации. В его состав вошли например, мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

— В состав Президиума вошел губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, председатель комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Промышленность», — говорится в документе.

В Госсовет РФ Вячеслав Федорищев вошел летом 2024 года. Это произошло практически сразу после назначения главой Самарской области.

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