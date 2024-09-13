Вячеслав Федорищев официально стал губернатором Самарской области

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Вячеслав Федорищев 13 сентября официально стал губернатором Самарской области. Сегодня состоялась его инаугурация.

Под торжественный марш в зал внесли флаг России, Самары, конституцию РФ и устав области. Вячеслав Федорищев принес присягу. Председатель губдумы Геннадий Котельников вручил ему знак губернатора Самарской области, пишет 63.ру.

— Наш регион заслуживает быть в лидерах, но не по показателям рейтингов, а по-настоящему, чтобы жизнь была на самом высоком уровне, — сказал Вячеслав Федорищев.

Вячеслав Федорищев сменил на должности главы 63-го региона Дмитрия Азарова по личной просьбе президента. Новому губернатору 34 года, он уроженец Ростовской области. Послужной список политика находится в общем доступе, последнее место работы — правительство Тульской области.