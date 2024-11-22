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Глава региона подчеркнул: надо обеспечить максимальное качество вывоза мусора и порядок вокруг всех контейнерных площадок, быстро установить новые площадки, где это требуется.
Вячеслав Федорищев обсудил с руководством АО «Экология» работу компании в качестве нового регоператора по обращению с ТКО
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Вячеслав Федорищев обсудил с руководством АО «Экология» работу компании в качестве нового регоператора по обращению с ТКО

22 ноября 2024 18:19
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Глава региона подчеркнул: надо обеспечить максимальное качество вывоза мусора и порядок вокруг всех контейнерных площадок, быстро установить новые площадки, где это требуется.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с руководством АО «Экология», которое с 1 ноября выполняет функции нового регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Обсуждалась текущая работа предприятия и повышение качества оказываемых населению услуг. 

Смена регионального оператора по работе с ТКО была инициирована губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в августе этого года. Основанием для решения стали многочисленные обращения граждан, которые жаловались, что предыдущая компания-подрядчик не справляется со своими задачами. С 1 ноября новым регоператором выступает государственное предприятие АО «Экология».

«Работу нового регионального оператора мы анализируем каждый день вместе с коллегами из Правительства области и Центра управления регионом, который очень оперативно проблемы жителей информационно сопровождает. Первые недели были достаточно сложными. В ручном режиме все главы муниципалитетов, председатель Правительства и ваша команда процесс сопровождали, - сказал Вячеслав Федорищев на встрече с руководством АО «Экология». - Знаю, что вы фиксируете определенное противодействие со стороны хозяйствующих субъектов, которые по разным причинам не способствуют улучшениям в этой сфере. Вместе с тем, ситуация налаживается, управляется».

Глава региона подчеркнул: надо обеспечить максимальное качество вывоза мусора и порядок вокруг всех контейнерных площадок, быстро установить новые площадки, где это требуется.

«В том числе, это задача профильного министерства и глав муниципальных образований. Но все эти вопросы на личном контроле у меня. Наши жители обращают внимание, для них очень важно, чтобы мы по-настоящему поменяли процесс работы с ТКО. Поэтому я хотел бы с вами обсудить, как ведется работа, какие вы видите риски и ограничения, где нам надо усилиться», - сказал губернатор.  

О текущей работе нового регионального оператора главе региона доложили генеральный директор АО «Экология» Константин Ряднов, первый заместитель генерального директора Екатерина Циркун, исполнительный директор Екатерина Луценко, министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Артем Ефимов.

Так, Екатерина Луценко сообщила о том, какая подготовительная работа проводилась АО «Экология» до момента начала исполнения функций регионального оператора по работе с ТКО. Она отметила, что трудности возникли на этапе проведения торгов по транспортировке.

«Во время аукциона в ФАС были поданы многочисленные жалобы субъектами, которые в принципе не претендовали на исполнение услуги. Чтобы с 1 ноября мы начали услугу оказывать, была проведена работа по заключению договоров другой формы - аренда транспорта с экипажем, - рассказала исполнительный директор АО «Экология». -  Благодаря этому к 1 ноября мы охватили транспортными потоками всю территорию Самарской области. Сейчас работа по заключению договоров на транспортировку продолжается - идут аукционные процедуры, проводятся торги по территориям, как и положено по законодательству».

Также Екатерина Луценко сообщила, что был проведен подбор кадрового состава регионального оператора, приглашены квалифицированные специалисты различных профилей. Особое внимание компания «Экология» уделяет работе с потребителями. Для этого были организованы 24 центра обслуживания населения, которые охватывают весь регион. Для удобства людей большинство центров располагаются в тех же помещениях, где раньше проводился прием прежним региональным оператором. 

«Сегодня идет договорная кампания с потребителями - это население, юридические лица, предприниматели. Сотрудники центров обслуживания принимают жителей, отрабатывают все вопросы. Принимаем обращения в социальных сетях, есть специальный чат-бот в мессенджере Telegram. Когда поступают сигналы о невывозе мусора, принимаем в работу и реагируем, - сказала Екатерина Луценко. - Как большой механизм новый региональный оператор заработал. Сейчас нужно доработать момент транспортировки и правильное выставление платежных документов населению».

Вячеслав Федорищев предложил Екатерине Луценко, с учетом ее опыта работы руководителем экологического управления прежнего регоператора, поучаствовать в юридическом сопровождении новых региональных проектов.  

«На этой неделе были инициированы новые масштабные региональные проекты. Один из них - «Волга.Промышленность.Газ». Он связан с анализом, аудитом и, при необходимости, возвращением в периметр управления государством, в нашем случае региона, важных социальных активов. Правительство Самарской области сейчас инициирует очень много исковых заявлений по фактам ненадлежащего оказания услуг, противоречивости подходов к передаче некоторых объектов, - сказал губернатор. - Тут нужна очень хорошая правовая экспертиза. Пригласил юридическое сообщество региона поучаствовать в этой работе. Очень быстро откликнулись люди. Мне лично многие написали о том, что хотели бы попробовать подступиться к такому очень большому, сложному процессу анализа и составления юридически значимых исковых заявлений Правительства Самарской области в сторону хозяйствующих субъектов, которые пять лет, не осуществляя инвестиций в определенную сферу, по сути, выкачивали тарифы из населения, не оказывая должных услуг. С учетом вашего опыта, практики и того, что региональный государственный оператор продолжит работать с вашим участием, я хочу вас попросить такой проект возглавить, обобщить эту работу и быть нашим представителем в этом деле. Прошу вас вместе с корпусом юридических компаний, юристами провести анализ, как получилось, что по сути на логистике из тарифной составляющей, из квазибюджетной составляющей, у населения деньги уходили не на оказание услуги, а на другие цели, которые не стали частью обращения с ТКО».

Первый заместитель генерального директора АО «Экология» Екатерина Циркун отметила, что был проведен анализ работы предприятия в качестве регоператора, определены направления, требующие усиления. 

«Есть выводы, которые мы уже применяем. В том числе, это касается транспортировки мусора, понимания того, как это сделать лучше, качественнее. Мы понимаем, в какой части нужно перестроить маршруты, как их оптимизировать. Обнаружили маршруты, которые предыдущий региональный оператор пропустил. Мы видим, каким образом улучшить и построить работу расчетного центра, планового договорного отдела», - сказала Екатерина Циркун.

Вячеслав Федорищев отметил, что работа Правительства Самарской области по наведению порядка в сфере ТКО ведется при содействии Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Российского экологического оператора. Одна из ключевых задач – выработать новую территориальную схему обращения с отходами.

«В текущей схеме завышено количество мусора. За 5 лет прежним регоператором не была выстроена правильная логистика, хотя именно логистика определяет качество, правильность расчета, в том числе тарифа.  - сказал Вячеслав Федорищев. -  Мы сейчас вместе с федеральными коллегами быстро проанализируем территориальную схему. Мы еще в августе утвердили для себя дорожную карту по ее изменению. Нужно теперь ее разработать, довести до ума. Концептуальные решения, которые мы приняли ранее, мы должны довести до конца».

Губернатор поручил министру лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, руководству АО «Экология» вопросы оптимизации работы с ТКО держать на ежедневном и личном контроле.

«На спекуляции и провокации не поддаваться. Работать, работать, работать», - сказал Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области 

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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