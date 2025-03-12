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Вячеслав Федорищев обсудил лучшие практики региона с участниками «Школы мэров»

12 марта 2025 20:54
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В течение нескольких дней участники «Школы мэров» на примере лучших практик Самарской области изучат вопросы экономики и финансов муниципалитетов.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с участниками программы «Школа мэров». Программа разработана по поручению Президента России Владимира Путина и реализуется ВШГУ Президентской академии при поддержке Администрации Президента, Правительства РФ и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. 

«Мы очень рады, что модуль такого важного института, как «Школа мэров», проводится в Самарской области. Здесь собрались лучшие в своих городах, в своих направлениях. Мы очень ценим, что Президентская академия приняла решение модуль программы провести здесь. В Самаре есть чему учиться – регион очень большой, индустриальный. По сути, это маленькая модель нашей страны, потому что здесь есть все – машиностроение, обрабатывающая промышленность и космическая отрасль, есть реки и леса, и при этом очень много вопросов, связанных с экологией и промышленной безопасностью. Поэтому здесь каждый из глав муниципалитетов сможет решить для себя много важных и содержательных вопросов», – сказал Вячеслав Федорищев. 

В течение нескольких дней участники «Школы мэров» на примере лучших практик Самарской области изучат вопросы экономики и финансов муниципалитетов.

Основными темами четвертого модуля третьего потока «Школы мэров» станут инвестиции, формирование комфортного делового климата, работа с историческим наследием, развитие креативной экономики, повышение эффективности управления муниципальными финансами, а также изучение лучших практик поддержки развития ключевых предприятий Самарской области.

«Программу «Школа мэров» в Самарской области мы постарались сделать динамичной и насыщенной. Модуль посвящен экономике и финансам муниципалитетов. Участники четвертого потока обсудят вопросы инвестиционной привлекательности муниципальных образований, бюджетной и антикоррупционной политики. Перед участниками программы выступят руководители региона, города, ключевых предприятий области, представители Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ», ДОМ.РФ, Государственной транспортной лизинговой компании, Российского экспортного центра и ведущие российские эксперты из Высшей школы госуправления Президентской академии. В процессе живого общения участники модуля смогут изучить их практики и задать им свои вопросы», – отметил заместитель директора ВШГУ Президентской академии Олег Кондратенко.

Для проведения модуля Самарская область выбрана непросто так. Регион входит в ТОП-10 рейтинга развития регионов России по итогам 2024 года. Успехи региона связаны с развитием инновационной экономики: два года подряд Самарская область занимает 3 место в РФ по уровню инновационной активности организаций, а технопарк «Жигулевская долина» входит в тройку лучших в стране.

В Самарской области представлены практически все виды экономической деятельности, при этом появляются новые производства инновационных материалов, робототехники и беспилотников, уделяется большое внимание развитию сферы образования. Благодаря этому регион является привлекательным для инвесторов: здесь реализуется более 300 инвестиционных проектов общим объемом около 1,5 трлн рублей. В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Самарская область также в числе регионов-лидеров, занимает 12 место и продолжает работу над улучшением делового климата.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара

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