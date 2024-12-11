Вячеслав Федорищев: на поддержку ребят - участников регионального Движения Первых выделим 50 млн рублей

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В среду, 11 декабря, в Правительстве Самарской области глава региона Вячеслав Федорищев провел заседание координационного совета по взаимодействию с Российским движением детей и молодежи при Губернаторе Самарской области. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правления Движения Первых Ксения Янова, министр молодежной политики Самарской области Наталья Рогова, члены совета и активисты Движения Первых Самарской области. В режиме ВКС к заседанию подключились главы муниципальных районов и городских округов Самарской области.

Движение Первых, созданное в апреле 2022 года по инициативе молодежи и поддержанное Президентом РФ Владимиром Путиным, за это время объединило по всей стране более 8,5 млн человек. В Самарской области Движение объединяет почти 225 тысяч жителей в возрасте от 6 до 18 лет, а также их наставников – родителей, педагогов, вожатых и других неравнодушных людей.

«Движение Первых стало ответом на запрос подрастающего поколения на объединение для достижения общих целей. Уже сегодня оно создает среду для развития активного и ответственного молодежного сообщества, формирует условия для самореализации школьников, студентов. Вопросы развития Движения Первых постоянно находятся в фокусе внимания регионального Правительства, моего лично, — отметил губернатор Вячеслав Федорищев, обращаясь к участникам. — Я бы хотел с вами поговорить о том, как Движение Первых может принять участие в нашей большой работе по социально-экономическому развитию региона. По сути Движение объединяет одну из наших главных целевых аудиторий – ребят, самых активных, самых талантливых».

Ксения Янова поблагодарила губернатора и команду Правительства Самарской области за всестороннюю поддержку Движения. «Региональное отделение Самарской области является одним из лидеров среди всех — и по вовлеченности детей, и по проектам, которые масштабируются на федеральный уровень. В рамках патриотического воспитания мы видим вовлеченность детей в такие проекты, как «Хранители истории», более 30 тысяч ребят приняли участие в игре «Зарница 2.0», — сообщила она.

О развитии Движения Первых на территории региона рассказала министр молодежной политики Самарской области Наталья Рогова. В регионе открыто почти 1 000 первичных отделений, в том числе в школах, детских садах, социальных, спортивных, культурных учреждениях, а также на базе АВТОВАЗа. Активно создаются Центры Первых – пространства для подготовки проектов и общения ребят.

При этом Центры пока есть не во всех муниципалитетах региона. Вячеслав Федорищев поручил открыть их до 11 февраля следующего года. Как подчеркнул губернатор, все отделения должны быть оснащены, а также укомплектованы сотрудниками. На поддержку регионального отделения Движения Первых по поручению главы региона будут направлены 50 млн рублей: 25 млн – для организации участия Первых в федеральных мероприятиях Движения и еще столько же – на грантовую поддержку проектов ребят. Соответствующую поправку внесут в региональный бюджет.

«Вместе с нашими Первыми мы провели ряд больших региональных, а также федеральных событий. Это более 100 проектов с общим охватом более 100 000 участников. Отмечу, что более 60 000 жителей Самарской области в этом году впервые стали участниками проектов Движения», — сказала Председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.

Развивается проект профильных отрядов подростков. Совместно с Российскими студенческими отрядами в Самаре были сформированы трудовые отряды, ребята прошли серию обучающих семинаров и мастер-классов, а также были трудоустроены в летний период. По словам Кристины Гнатюк, формируются «Тимуровские отряды». В рамках Всероссийского проекта «Благо твори» в этом году ребята помогали собирать гуманитарную помощь для пострадавших от паводков в Оренбургской области и для нуждающихся жителей приграничных регионов. Более 50 тонн необходимых вещей и продуктов для наших бойцов было собрано в рамках акции «Дети Тольятти – СВОим героям!».

Участники реготделения Движения планируют принять участие в акции «Елка желаний», глава региона поручил главам муниципалитетов оказать им содействие в этом.

Ребята озвучили губернатору свои предложения. Так, ученица школы пгт. Волжский Ульяна Красильникова рассказала об опыте участия в проекте «Первые в профессии», она и ее одноклассники ознакомились с предприятием «Электрощит Самара». Девочка предложила губернатору создать при Движении Первых совет работодателей из разных сфер, чтобы профориентация школьников была эффективнее. Глава региона одобрил идею и добавил, что при колледжах создаются наблюдательные советы из работодателей.

В Самарской области действует Совет Первых — детский орган самоуправления. Подобные детские совещательные структуры открыты в каждом городе и районе региона. Во время заседания председатель регионального Совета Первых из города Кинель Екатерина Неклюдова озвучила предложение провести большой региональный фестиваль для выпускников школ по аналогии с «Алыми парусами» в Санкт-Петербурге. Вячеслав Федорищев поддержал идею, но подчеркнул – она не должна копировать уже существующую: «В мае попробуем сделать общий выпускной для школ, общий выпускной для университетов. У нас большие красивые набережные, парковые зоны, которые позволяют большое количество ребят принять. Если мы правильно подойдем с точки зрения перфоманса и по безопасности сможем организовать все правильно – точно сделаем максимально ярко, красиво». При этом глава региона особо подчеркнул: «Обеспечение безопасности — очень важный аспект. Если у нас не получится, мы не будем делать – безопасность превыше всего».

Глава региона пообщался с активистами, ответил на их вопросы. В завершение встречи состоялось торжественное вручение школьникам паспортов граждан РФ. Оно было организовано в преддверии Дня Конституции РФ в рамках Всероссийской гражданско-патриотической акции «Мы – граждане России!».

Вячеслав Федорищев поздравил ребят с этим важным шагом во взрослую жизнь: «У вас наступает другая ответственность. Тот паспорт, который вы сегодня получите, берегите еще и как ответственность – перед родными, родителями, своей страной, своим регионом, взвешивайте свои поступки с точки зрения ответственности. Оставайтесь такими же усердными и упорными в учебе, поступайте в лучшие самарские университеты и будьте активными, добрыми, любящими свою семью, свою страну жителями и гражданами нашей великой России».

В этом году глава региона снова встретится с участниками Движения Первых на Классной встрече – неформальном событии, где ребята смогут задать Вячеславу Федорищеву волнующие вопросы и озвучить еще больше инициатив, направленных на развитие Самарской области.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области