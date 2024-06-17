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Врио губернатора нацелил участников совещания на более предметную и содержательную работу с обращениями.
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Вячеслав Федорищев на оперативном совещании Правительства обозначил принципы работы чиновников

17 июня 2024 19:12
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Врио губернатора нацелил участников совещания на более предметную и содержательную работу с обращениями.

В понедельник, 17 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел традиционное оперативное совещание регионального правительства. Как и предыдущее, оно проходило в открытом режиме с трансляцией в социальных сетях.

Главным вопросом остается работа с обращениями граждан. Вячеслав Федорищев отметил, что предыдущая неделя была достаточно насыщенна, было проведено много мероприятий, которые показали векторы работы и ежедневную проблематику. Глава региона озвучил ряд обращений, которые жители адресуют ему лично в соцсети ВКонтакте. Врио губернатора нацелил участников совещания на более предметную и содержательную работу с обращениями.

«Я буду озвучивать те проблемы, о которых мне говорят жители напрямую. Понятно, что с голоса, услышав сейчас ту или иную проблему прямо на совещании, наверняка ее не решим. Хотя есть вещи, по которым не требуется глубокой проработки, только здравый смысл и человечное отношение к вопросам, которые мы обсуждаем. Этого достаточно, чтобы оперативные решения принять. Но там, где требуется проработка, мы не будем шашкой махать, не будем лозунгами руководствоваться —  неделя на проработку и на следующем оперативном совещании короткий емкий доклад», — сказал врио губернатора.

По итогам мероприятий прошлой недели, в том числе поездки в Тольятти, Вячеслав Федорищев поставил на вид участникам совещания подготовку выездных мероприятий, когда к приезду руководителя за ночь наводят порядок там, где он не наводился годами. Это «абсолютно безобразная, подставляющая и дискредитирующая всех практика, — подчеркнул врио губернатора. —  Которая — я не знаю, как было раньше, но последние две недели я наблюдаю лично, —  будет наказываться самым строгим образом. Наказываться дисциплинарно, исходя из полномочий — административными походами».

Вячеслав Федорищев привел в пример ситуацию в шестом квартале Тольятти, откуда было много обращений: жители на месте рассказали, что в ночь перед рабочей поездкой главы региона там покосили траву, а на проспекте, давно требующем ремонта, ночью в яме застряла поливальная техника. По словам врио губернатора, еще один показательный пример – фонтаны на набережной, которые включили к его визиту, а до этого они не были введены в эксплуатацию. Такими действиями, по словам Вячеслава Федорищева, обнуляются все усилия и средства, направленные на то, чтобы сделать хорошее дело. «Я уже на месте поговорил с некоторыми коллегами, поговорю еще. Я вас всех прошу, я вам поручаю, я вам рекомендую перестраивать это немедленно, — подчеркнул глава региона. — По отношению к службе и служению такие действия — как минимум дискредитация. Не надо так делать. Не принимается».

Особое внимание врио губернатора уделил подготовке к вводу важнейшего инфраструктурного объекта – трассы «Обход Тольятти» с Волжским мостом в рамках международного транспортного маршрута в Западный Китай. По итогам выезда в минувшую пятницу Вячеслав Федорищев потребовал особо внимательного отношения ответственных лиц к устранению замечаний надзорных ведомств по объекту и подготовке инфраструктуры объекта. Подход к работе, уверен руководитель области, нужно менять. «Меняйте — себя, коллег, работу. Перестраивайтесь. Такого — у нас не будет. Если вы меня куда-то приглашаете, будьте добры знать вопрос предметно и докладывать объективно», —  заявил глава региона.

Вячеслав Федорищев отметил, по итогам визита в Тольятти по многим направлениям были приняты важные решения: «Они должны реализовываться также без подсказки, напоминания — все, о чем мы договорились с каждым министром, с главой, с людьми».

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Самара

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