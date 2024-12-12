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Вячеслав Федорищев: «Мы инициируем возврат активов, которые были переданы всем компаниям, у которых есть название, связанное с Владимиром Аветисяном»

12 декабря 2024 22:50
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел в областном Правительстве заседание регионального штаба по газификации. 

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел в областном Правительстве заседание регионального штаба по газификации. В нем приняли участие руководители министерств, представители газовых региональных компаний, главы городов и муниципальных районов области, представители правоохранительных органов.

Главной темой заседания стало исполнение мероприятий по газификации и исполнению заявок газораспределительных организаций на догазификацию домовладений по итогам 11 месяцев 2024 года.

Решения по итогам совещания глава региона Вячеслав Федорищев принял жесткие и бескомпромиссные. Очевидно, что программа догазификации в регионе сорвана. Реализация мероприятий по газификации негазифицированных населенных пунктов ведется со значительным отставанием от графика, а также наблюдается низкое исполнение договоров технического обслуживания ВДГО/ВКГО.

«Мы инициируем полностью возврат активов, которые были переданы всем компаниям, у которых есть название, связанное с Владимиром Евгеньевичем Аветисяном и с его сыном в части газового хозяйства полностью — на региональном, муниципальном уровне. Каждый муниципалитет, каждый регион передавал в свое время такого рода инфраструктуру, где-то за копейку, где-то за три, где-то по полной стоимости. У всех этих решений есть обоснованные документы. В конце недели организую совещание и попрошу руководителей правоохранительного блока Самарской области оказать полное содействие. Решение принято и обжалованию не подлежит. У нас неэффективно хозяйствуется критично важная для безопасности региона инфраструктура. Речь про социальную догазификацию, которая не только не исполнена, а мы видим некоторые факты того, что там происходили хищения», — заявил губернатор.

Глава региона подчеркнул: к этой работе будет подключено региональное Правительство, юристы, правоохранительные органы.

«От моего имени завтра должно уйти письмо на имя вице-премьера Новака Александра Валентиновича, в адрес министра энергетики Российской Федерации с описанием проблематики, с которой мы здесь столкнулись, которую своими силами, судя по всему, не будем в состоянии решить, когда будет речь о переходном периоде. Поэтому, здесь мы просим в Правительстве собрать рабочую группу и совещание под председательством вице-премьера, чтобы решать нашу самарскую проблему. Мы вынуждены обращаться к старшим товарищам, не стесняемся этого, потому что здесь нам нужна будет очень большая экспертиза и компетенции», — сказал Вячеслав Федорищев.

Руководитель области поставил задачу главам муниципалитетов оказать полное содействие правоохранительным органам в предоставлении всей необходимой информации.

«Я надеюсь, что вы сейчас же поручите своим сотрудникам по соответствующим направлениям начинать инвентаризацию всех документов, которые сопровождали эти процессы, а когда мы проведем совещание и будет поручение по федеральным структурам, которые работают в том числе на территории муниципальных образований, вступите во взаимодействие и будете обеспечивать содействие правоохранительным органам полное и беспрекословное. Нам предстоит исправить ту ситуацию, которая копилась десятилетиями», — подчеркнул губернатор.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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