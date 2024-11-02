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Вячеслав Федорищев: "Крылья Советов" будем поддерживать" 

2 ноября 2024 21:01
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"Сейчас задача - быть в восьмерке".

"Много ажиотажа, волнений и разной информации вокруг футбольного клуба «Крылья Советов». Болельщики, жители Самарской области, переживают за судьбу любимой команды. Видел много комментариев и обращений в свой адрес.

Встретился со спортивными блогерами, журналистами, главным тренером команды Игорем Витальевичем Осинькиным, заслуженным ветераном клуба Валерьяном Владимировичем Панфиловым. Дал интервью и ответил на все вопросы.

Ключевое. «Крылья Советов» будем поддерживать, создавать все необходимые условия, чтобы команда могла бороться за высокие места в РПЛ. Сейчас задача - быть в восьмерке. В будущем клуб должен претендовать на более высокие позиции. Для этого у «Крыльев» есть и будет соответствующее финансирование. Да, снижаем объём бюджетных средств, но при этом увеличиваем объём спонсорской поддержки.
Планируем, что до начала следующего сезона у «Крыльев» появится новый крупный партнер. Никаких проблем с лицензированием на следующий сезон у «Крыльев» быть не должно.
Поможем клубу решить застарелые проблемы с модернизацией тренировочной базы.

По спортивному директору. Сейчас в «Крыльях» проходит масштабная ревизия финансово-экономический деятельности, меняются подходы работы клуба по ряду направлений, в том числе спортивного блока. Руководство «Крыльев»приняло решение расстаться со спортивным директором. Сергею Александровичу Корниленко - спасибо за работу в клубе и дальнейших успехов.

Меняем трансферную политику. Во главу угла ставим интересы нашего клуба, а не агентов или отдельных лиц и групп, пытающихся заработать в ущерб «Крыльям». Отсюда - информационное давление на клуб, всякого рода вбросы и «инсайды». Знаем, кто именно за этим стоит.

«Крылья» и «Акрон». Никакого приоритета «Акрону» не отдаём. Симпатизирую «Акрону», но никто «Крылья» не заменит. Кто лучше в спортивном плане - решается на футбольном поле".

Источник:  Паблик Вячеслава Федорищева

 

Фото:   скриншот видео

Теги: Крылья Советов Самара

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