Какие практики продаж использует бизнес и как защитить интересы покупателей.
Покупатели теряют триллион рублей ежегодно из-за уловок магазинов
В отношении директора возбуждено уголовное дело.
В Самарской области директор строительной организации свыше двух месяцев не платил зарплату сотруднику
Документ предусматривает, в частности, строительство в Сергиевском районе газопровода-отвода с ГРС «Калиновка» и межпоселкового газопровода с подключением к действующим газовым сетям.
Вячеслав Федорищев и Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2026–2030 годы
Фигурантка надеялась таким образом скрыть документацию от сотрудников правоохранительных органов и избежать ответственности за мошенничество при поставке медицинского оборудования по завышенной цене.
В Самаре финансовый директор организации, подозревается в даче взятки
Самарскую область на всероссийском семинаре-совещании представляют министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов и председатель Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.
Опыт реализации молодежных инициатив в Самарской области обсудили на Всероссийском семинаре «Время молодых» в Перми
Общая протяженность участков коллекторов, подлежащих реконструкции, составит более 1,2 км.
В Самаре стартовала реконструкция ливневой канализации
Спасатели из разных подразделений соревновались в семи дисциплинах.
В ГУ МЧС СО подвели итоги ежегодной спартакиады
Около 300 спортсменов в возрасте до 24 лет соревнуются в фехтовании на шпагах.
В Самаре стартовали соревнования по фехтованию на призы Министра спорта РФ Михаила Дегтярева
Вячеслав Федорищев и Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2026–2030 годы

14 ноября 2025 19:34
194
Документ предусматривает, в частности, строительство в Сергиевском районе газопровода-отвода с ГРС «Калиновка» и межпоселкового газопровода с подключением к действующим газовым сетям.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер провели рабочую встречу, которая прошла в Санкт-Петербурге, и подписали программу развития газоснабжения и газификации Самарской области на 2026–2030 годы.

Документ предусматривает, в частности, строительство в Сергиевском районе газопровода-отвода с ГРС «Калиновка» и межпоселкового газопровода с подключением к действующим газовым сетям. Реализация проекта повысит надежность газоснабжения домовладений и предприятий района. В настоящее время ведется проектирование объектов.

На встрече также обсудили ход и перспективы газификации Самарской области. Отметим, что все районы Самарской области имеют доступ к сетевому природному газу.

В газифицированных населенных пунктах идет догазификация потребителей. Заключено более 23,5 тыс. договоров с жителями на бесплатное подведение газа к границам участков. 87% (20,6 тыс.) договоров выполнено. Около 13 тыс. семей установили оборудование и пользуются природным газом.

Важно подчеркнуть, «Газпром» завершает строительство двух газопроводов в Волжском районе Самарской области. Объекты предусмотрены программой развития газоснабжения и газификации региона на 2021-2025 годы. Один из межпоселковых газопроводов строится на правом берегу реки Волги – от с. Рождествено до п. Усинский, п. Гаврилова Поляна, с. Выползово и с. Подгоры.

Возможность подключиться к сетевому газу здесь получат около 900 домовладений. Второй газопровод прокладывается на юго-восточной границе г. Самары – от новой мощной газораспределительной станции (ГРС) «Лопатино» к объектам логистического парка «Преображенка – 2».

 

Фото:  пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты

Весь список