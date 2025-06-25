Вячеслав Федорищев и Александр Перепелицын обсудили вопросы транспортной безопасности в регионе

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В Самаре состоялась встреча губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с руководителем Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Александром Перепелицыным.

​Главными темами, которые обсуждались в ходе рабочей встречи, стали вопросы транспортной безопасности и соблюдение антитеррористической защищенности в аэропорту «Курумоч» и на железнодорожном вокзале Самары, а также иных объектах железнодорожной инфраструктуры, соблюдение транспортной безопасности на водных объектах региона, основным из которых является река Волга.

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Руководитель области Вячеслав Федорищев отметил, что Правительство Самарской области готово и дальше оказывать всестороннюю поддержку и помощь для обеспечения правопорядка в регионе.

Фото: пресс-служба Правительства СО