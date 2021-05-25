Встреча президентов России и США пройдет в Женеве 16 июня

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Об этом 25 мая сообщается на сайте Кремля.

"В соответствии с достигнутой договорённостью Президент Российской Федерации Владимир Путин проведёт 16 июня в Женеве переговоры с Президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом", - говорится в сообщении..

Стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений.

"Имеется в виду обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, проблематику стратегической стабильности, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов", - уточнили в Кремле.

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